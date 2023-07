Do otevření Plavební zbývá jen pár dnů. Starý most bude opět sloužit řidičům

Rekonstrukce Plavební ulice, která už od konce letošní zimy komplikuje dopravu v Mělníku, se blíží do cíle. Záhy se řidiči dočkají, Plavební bude průjezdná a do města se přes Labe dostanou i přes most Josefa Straky.

Práce v Plavební ulici v Mělníku se chýlí ke konci. | Foto: Deník/Alena Hedvíková