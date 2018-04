Doprava v Kralupech zkolabovala, na mostě se jezdí kyvadlově

Kralupy – V úterý začala rekonstrukce kralupského mostu T. G. Masaryka přes Vltavu. Už od časných ranních hodin kolabovala doprava přes město. Tvořily se až několikakilometrové kolony na obou březích. Doba zpoždění byla doopravdy velká. Už před polednem sahaly kolony do Veltrus, Chvatěrub a stálo se i v Přemyslově ulici.

Kolony před kralupským mostem.

Řidiče ovšem nejvíce rozčiloval fakt, že do města není zakázán vjezd nákladním vozům. „Myslela jsem, že pro kamiony je to zavřené. Stojím třicet minut v koloně z Třebízského a už tu projelo tak patnáct kamionů a dalších šest jich stojí v koloně za mnou,“ rozčilovala se řidička Šárka.

Profesionální šoféři se ovšem hájí tím, že nikde není umístěn zákaz vjezdu nákladních vozů. „Jel jsem kolem poledního od Úžic kolem Chvatěrub až na velký kruhový objezd k Tescu a potom dál směrem k mostu přes Vltavu. Nikde žádný zákaz nebyl,“ tvrdí řidič kamionu Jiří Hos.

Podle mluvčího kralupské radnice Aleše Levého došlo k nedopatření. „Odklon nákladní dopravy byl nakonec vydán pouze jako doporučení, nikoliv jako zákaz,“ uvedl Levý.

Kralupský místostarosta Marek Czechmann uvedl, že je z důvodu oprav na mostě doprava v tomto úseku řízena kyvadlově semafory. „Po dohodě s investorem, kterým je Správa a údržba silnic Krajského úřadu a odborem dopravy, který na tuto akci vydává dopravní opatření, je nákladním vozům doporučena objízdná trasa přes Velvary, Novou Ves, Staré Ouholice a Veltrusy.“

Uzavírka na mostě potrvá nejpozději do pondělí 30. dubna letošního roku. „Pro řidiče to pochopitelně znamená značnou komplikaci, neboť kralupský most je důležitou dopravní tepnou. Prosíme řidiče, kteří městem pouze projíždějí, aby zvolili po dobu uzavírky raději jinou trasu. Vzhledem k tomu, že komunikace na mostě tuto opravu již nutně potřebuje, doufám, že i tentokrát budou občané shovívaví a s omezením dopravy si poradí,“ uzavřel kralupský místostarosta.

Realizátorem akce bude společnost Strabag, která vyhrála výběrové řízení. „Bude provedena oprava pěti nejvíce poškozených dilatací, a v místě dilatací se udělá výměna zálivek v chodnících,“ dodává cestmistr Michal Novák z KSUS.

Na všech příjezdech do Kralup jsou umístěny informační tabule s informací o omezení provozu v místě mostního objektu T.G.M. tak, aby zejména řidiči nákladních vozidel mohli využít silnici číslo šestnáct ve směru od Nové Vsi do Velvar a opačně.

Názory z FB

Tomáš Pekárek: „Věřím, že to zítra bude lepší. První den je vždycky nejhorší… Mnoho lidi o té opravě ani neví, protože to nejsou místní.“

Milan Zachariáš: „Jedu od Kaučuku 35 minut a ještě nejsem ani na mostu.“

Věra Kučerová-Putyrová: „Kolegyně volala na úřad do Kralup, a to že doprava měla být odkloněna, byla prý tisková chyba. Myslím, že to mluví za vše.“

Jiří Honzů: „Po 20 minutách jsem to vzdal a vzal to pres Nelahozeves… u Kaučuku je plnej kruhovej objezd, auta stojí až za Kralupy… a to ještě není špička… po druhé odpoledne to bude fakt peklo.“

Michaela Vostrá: „Je hezky, tak už vytáhněte kola, aspoň trochu aut na silnicích ubyde.“

Laďa Kertész: „No výborně, už takhle se na tom mostě jezdí pomalu 40km/h, což ve skutečnosti je 35km/h, přitom tam nikde cedule snižující rychlost není a do toho ještě tohle. To budou Kralupy zas úplně v pr…“