Doprava v Mělníku kolabuje, Kokořínská už je uzavřena

Mělník – Na řidiče čeká v Mělníku dopravní kolaps. Dlouhé kolony se táhnou přes celé město. Všude jsou značeny objížďky a na několika křižovatkách byla změněna i přednost v jízdě. Vedení mělnické radnice nabádá šoféry především nákladních vozů: „Vyhněte se Mělníku až do listopadu!“

V pondělí totiž došlo k částečné uzavírce Kokořínské ulice v souvislosti s havárií plynovodu. Podle mělnického místostarosty Milana Schweigstilla plynaři přímo na místě provedli lokalizaci nutného výkopu pro opravu. „Vzhledem k tomu, že nebude výkop umístěn přímo v křižovatce ulic Blatecká a Kokořínská, bude asi tři týdny otevřena obousměrně křižovatka ulic Blatecká a Kokořínská s tím, že z Blatecké bude možné vyjíždět pouze doprava směrem k hlavnímu železničnímu přejezdu,“ vysvětluje vzniklou dopravní situaci místostarosta s tím, že bylo rozhodnuto, že musí být z bezpečnostních důvodů uzavřen pro veškerou dopravu železniční přejezd v Chloumecké. „Zůstane otevřený pouze pro chodce a pro cyklisty,“ uvedl Schweigstill.

Situaci na místě monitorují strážníci, kteří budou operativně zajišťovat řešení případných problematických situací. "V rámci výkonu služby se naši prioritou stalo přispět k řešení této komplikované situace. Hlídky se tak snaží být tam, kde je to aktuálně nutné. Bohužel se to někdy může zdát občanům zcela nelogické. A samozřejmě by chtěli, aby hlídky byly všude," řekl Petr Limprecht, vedoucí dopravně-preventivní skupiny mělnické městské policie.

Mělničtí šoféři se ovšem už teď bouří a sociální sítě a emaily na radnici zaplavily nejrůznější stížnosti. „Kolona byla už v devět ráno, od katastru k Tescu cesta trvala skoro dvacet minut. K tomu se dost kamionů tlačilo u Ona a Lidlu,“ přiblížila situaci všedního dne Michaela Krejzová.

Místostarosta zároveň přiblížil, že od pondělí došlo k úpravě silničního provozu v Bezručově ulici pro nákladní vozidla. „Směrem od autobusového nádraží na Pšovku budou muset nákladní auta na kruhovém objezdu u TESCA odbočit doprava a projet ulicí Vodárenskou až k benzínové stanici. Zde odbočí doleva. Na této křižovatce došlo ke změně přednosti – hlavní silnice je nyní směrem Vodárenská – Řipská při odbočení doleva. Pokud nákladní vozidla pojedou od Pšovky přes kruhový objezd u Mountfieldu, musí z Řipské ulice odbočit do ulice Bezručova,“ řekl Schweigstill.

Podle Milana Schweigstilla se musí nejdříve vyřešit havárie, na které se přišlo při revizích inženýrských sítí v této oblasti. „Půjde o opravu vodovodního řadu včetně domovních přípojek a o havárii plynovodu, který, jak se zjistilo, prochází na několika místech potrubím dešťové kanalizace. Pak se teprve začne s rekonstrukcí mostku, na kterou plynule naváže úprava křižovatky Nádražní a Kokořínská,“ vysvětlil Schweigstill.

Rušit se bude první železniční kolej a bude posunuto výstražné zařízení hlavního železničního přejezdu v ulici Kokořínská, a tak vznikne prostor pro vybudování levého odbočovacího pruhu směrem na Chloumek a zkapacitnění této křižovatky, kde se pravidelně tvoří dlouhé kolony. „Zároveň bude odstraněno oplocení areálu Českých drah,“ doplnil Schweigstill.

Ulice Kokořínská bude uzavřena ve dvou etapách pro veškerou dopravu. První začne už v pondělí a potrvá do konce srpna. Úsek bude zavřený od výjezdu od benzínové stanice Shell za křižovatku Kokořínské s Blateckou. „V této etapě bude průjezdná křižovatka ulic Nádražní a Kokořínská s tím, že bude možné z Nádražní odbočit pouze doleva a přejet hlavní železniční přejezd směrem na Chloumek. Vjezd do Blatecké bude uzavřen,“ dodává místostarosta.

Druhou etapu potom zahájí první zářijový den a potrvá až do konce listopadu. Zavřený bude úsek od výjezdu od benzínové stanice Shell až k hlavnímu železničnímu přejezdu a dále v ulici Nádražní po bývalou vlečku do Kovošrotu. Hlavní železniční přejezd bude hermeticky uzavřen a nebudou ho moci využívat ani chodci, neboť bude vypnuta drážní signalizace a celé výstražné zařízení hlavního železničního přejezdu.

Názory z FB

Lída Šturmová - Teď jsem jela Pšovka - Zádušní 20 minut!!

Roman Rak - Jeden tirák za druhým směr Pšovka. Zákaz nezákaz. Značka neznačka.

Ája Ájinka - Je to hrůza, zakázala bych vjezd do města kamionům, myslím, že by se nám hodně ulevilo, ale bohužel někteří tam nahoře mají málo rozumu a tento zákaz městu nedovolili.

Reálný Radek - U nás je problém v něčem jiném. Velká část kamiónů projíždí po silnici č. 16 od Boleslavi směrem k D8, nebo na Karlovy Vary. A ty se Mělníku nemají šanci vyhnout. Můžete poděkovat předchozím vedením města, která nebyla schopná vyřešit obchvat po nějaké smysluplné trase. Nebo se možná ptát bývalých starostů co za tou jejich "nerozhodností" bylo. A jestli to třeba nesouvisí s politickými zájmy některých stran a jejich sponzorů.

Blanka Vágnerová - K tomu ještě 15-20 minut na semaforech v Klech, fakt děs.

Standa Strupl - Já jezdím na kole a je to v pohodě. Tohle mě nemůže vůbec naštvat.