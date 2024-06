Zatím poslední nehoda vozidla se zvěří z volné přírody se stala v úterý patnáct minut před dvanáctou u Mšena na silnici, která vede od Mělníka směrem na Doksy. Podle policejního mluvčího Pavla Truxy se tam vůz Dacia Duster srazil se srnou.

„Srna vzápětí utekla do lesa,“ řekl Truxa s tím, že policie vše oznámila příslušnému mysliveckému sdružení. Řidič vyvázl bez následků. „A na srážku se zvěří je pojištěn,“ dodal policista.

Mnohé nehody se zvěří ale dopadnou podstatně hůř. Od loňského podzimu do letošního jara se jejich počet ve středních Čechách blížil je dvěma tisícům a patřily k nim škody za bezmála 78 milionů korun.

Nejvyšší riziko v kraji je přitom právě na Mělnicku, kde podle statistik vycházejících z počtu nehod a délky silnic v regionu hrozí riziko střetu se zvěří na každém 2,9 kilometru. Následkem 216 střetů, ke kterým došlo na Mělnicku za posledních šest měsíců, byly škody za více než osm a půl milionu korun.

Pod koly osobních i nákladních aut končí nejčastěji srny, až v 80 procentech případů. Zhruba desetina srážek je s prasetem divokým a na ostatních bouračkách se podílejí další druhy zvířat, například daňkové nebo zajíci.

Co dělat po střetu se srnou

Zapněte výstražná světla, a pokud to dovolí situace, ihned postavte na silnici varovný trojúhelník. Řádné označení místa dopravní nehody považují dopravní policisté z hlediska bezpečnosti za základ.

Došlo-li ke zranění posádky, volejte záchrannou službu na lince 155. Jakmile to půjde, kontaktujte Policii ČR na lince 158. Ta vyrozumí správce příslušné honitby, který přijede a o zvěř se postará. Je-li to možné, stoupněte si (se všemi, kdo jeli v autě) za svodidla či co nejdéle od vozovky.

Kontaktujte asistenční linku pojišťovny. Informaci o telefonních číslech najdete na tzv. zelené kartě. Případně využijte Linku pomoci řidičům – 1224.

Když tomu nebude nic bránit, následky srážky pro pojišťovnu vyfoťte nebo pořiďte video. Pojišťovna zařídí rovněž odtah nepojízdného vozidla.

Zdroj: Generali Česká pojišťovna