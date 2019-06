Mělník – Mostek přes Pšovku v Nůšařské ulici bude uveden do provozu v pondělí 17. června. Občanům Mělníka pomůže v objízdné trase v Českolipské ulici, která byla stanovena po dobu oprav na kruhovém objezdu u Mefritu a silnice I/9 směrem na Vehlovice.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Osobní automobilová doprava bude přes most vedena obousměrně až do skončení oprav na silnici, tedy do konce srpna letošního roku. Otevřený ovšem zůstane už trvale. Zda ale bude doprava vedena oběma směry nebo jen jedním směrem, teprve ukáže provoz a parkování v přilehlých ulicích.