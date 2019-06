Mělník – Oprava okružní křižovatky v Mělníku bude pokračovat v neděli 30. června, z tohoto důvodu bude na tomto místě provoz opět řízen semafory. Tento stav potrvá do 8. července, kdy bude kruhový objezd opět uveden do normálního provozu.

Mostek přes Pšovku v Nůšařské ulici je však již v provozu. „Pomůže tak objízdné trase v Českolipské ulici. Osobní automobilová doprava je přes most vedena obousměrně až do skončení oprav na silnici, tedy do konce srpna letošního roku. Otevřený ovšem zůstane už trvale. Zda ale bude doprava vedena oběma směry nebo jen jedním směrem teprve ukáže provoz a parkování v přilehlých ulicích,“ říká Vedoucí Kanceláře vedení úřadu Mělník Barbora Walterová.