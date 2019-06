Dopravu omezí rekonstrukce mostu

Neratovice - Více jak dvouměsíční nepřetržitou výluku na trati z Neratovic do Všetat si vyžádá rozsáhlá oprava mostu přes Labe. Přípravné práce v předpolích, lávkách a spodní části komunikace byly vlastníkem mostu, Správou dopravní a železniční cesty, zahájeny již v květnu. Most pro dopravu bude zcela uzavřen od 29. června do 1. září.

Důvodem rekonstrukce je obnova protikorozní ochrany ocelové konstrukce, která by měla prodloužit životnost mostu. „ Současně bude provedena také výměna mostnic, kolejnic a kolejnicových dilatačních zařízení," prozradil mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš. Jelikož most využívají i pěší, nebude během oprav pro chodce uzavřen. Dojde pouze k nutnému omezení průchodu. „Po celou dobu opravy bude zachován na lávce provoz pro pěší a cyklisty. Omezena bude pouze šířka prostoru lávky, a to zhruba na polovinu, vždy asi v jedné třetině délky, kde budou právě probíhat práce," vysvětlil mluvčí. Během omezení nebude možný ani průjezd vozidel záchranné služby a městské policie, to samé platí pro motocyklisty.

