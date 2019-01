Mělnicko – „Dej sem tu kartu, po dobrém, nebo po zlém," řval jednatřicetiletý syn na svou matku, když jí držel oběma pažemi za krk v takzvané kravatě.

Před tím ji ještě pořádně kopl do nohy. Šlo mu o peníze, které chtěl za každou cenu z matky dostat. O den dříve mu to totiž vyšlo.



Podle mělnického policejního mluvčího Václava Tichého na sklonku října donutil syn šestašedesátiletou seniorku výhrůžkami, že jí ublíží, aby mu dala svou platební kartu. Pak si z bankomatu vybral čtyři sta korun. A záhy se pro kartu zase vrátil.



„Tentokrát se neštítil použít ani násilí," připomněl Václav Tichý. Poté, co matku napadl, zamířil muž opět k bankomatu, kde si vybral dalších tisíc korun.



Drsného syna policisté vykázali na zákonem stanovenou dobu ze společné domácnosti. „Muž je podezřelý ze spáchání dvou trestných činů, vydírání a neoprávněného opatření platební karty, za které může strávit až čtyři roky ve vězení.