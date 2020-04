ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Problém nemají jen ti, kteří si budou dovolenou teprve vybírat. Mnozí už měli dovolenou vybranou a dokonce zařízenou. Teď se musí přizpůsobit. Například Jiřina Kovářová dostala od manžela k výročí zájezd na řecký ostrov Rhodos. Ten se ale samozřejmě v daném termínu nekoná. Zájezd tedy odsunula a nyní se rozmýšlí, co bude dál. „S cestováním je to v současné době nejisté. Nevím, možná pojedeme někam v Čechách,“ uvedla.

Stejně jako se nastalé situaci musí přizpůsobit lidé, musí reagovat i cestovaní kanceláře. Jejich režimy se přitom změnily od základů. Své o tom ví třeba Iveta Ingalová z cestovní agentury Galatour v Mělníku. „Provozovnu máme zavřenou, pracujeme z domova, jsme na telefonu a na e-mailu. Otevřeme možná v květnu,“ shrnula současný provoz agentury.

Za normálního stavu agentura ročně uspokojí poptávku více než šesti stovek klientů a nabízí zájezdy do zahraničí i do tuzemska. Teď je vše jinak. „Ještě loni touto dobou lidé nejvíce cestovali do exotických destinací, hojně se jezdilo ale i do lázní v Maďarsku a na Slovensko. V květnu a červnu se začínalo jezdit k moři. Nyní zájezdy neprodáváme,“ popsala.

Neprodávají, ale řešit již prodané musí. „Pár klientů zájezdy vystornovalo, jiní si je přeobjednávají na později. Klienti, kteří měli odletět v květnu a červnu, si zájezd většinou přebukovávají až na záři. Další si vyberou poukaz na příští rok,“ doplnila Ingalová.

Hojně se v posledních dnech hovořilo o tom, že si lidé mají začít vybírat dovolené v Čechách. Podle Ivety Ingalové ale tuzemské pobytové zájezdy zřejmě klienty nepřitáhnout. Jejich nabídka je totiž cenově srovnatelná s leteckými zájezdy do zahraničí. „Myslím, že když si to lidé spočítají, raději poletí třeba v náhradním termínu k moři, než trávit dovolenou v Čechách. Také si musíte uvědomit, že ubytovací kapacity na našem území nejsou nafukovací,“ poznamenala Ingalová.

Za nestandardní označil aktuální situaci i Petr Rieger z CA Delfín v Mělníku. „S klienty se snažíme komunikovat v klidu a vše jim dopodrobna vysvětlit,“ okomentoval.

Existuje prý nyní z hlediska klientů více možností řešení. „Buď se klient takzvaně ukvapí a zájezd zruší. S tímto rozhodnutím se ale nesou i náklady za stornopoplatky, protože zájezd ruší klient,“ připomněl Rieger.

Další scénář je ten, že klient vyčká a rozhodne se později podle aktuální situace. „Já osobně klientům doporučuji, aby vyčkali, neukvapili se a zájezd nerušili. Aby počkali, až zájezd zruší cestovka. Situace, kdy cestovka stornuje zájezd a nikam se neletí, pro klienty znamená, že si buď vezmou voucher, nebo si nechají vrátit peníze. Solidní cestovní kanceláře nabídnou dlouhou dobu platnosti voucheru a ještě k hodnotě voucheru přidají bonus řádově od 5 do 25 procent, aby zvýhodnily jeho hodnotu. Otázkou dál zůstává, kolik budou stát zájezdy příští rok,“ poznamenal Rieger.