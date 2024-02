Společnost Orlen Unipetrol ve spolupráci s neziskovou organizací Alka Wildlife i letos připravila pro sokolí páry pět hnízdních budek. Na komínech v rafineriích v Kralupech nad Vltavou, Neratovicích a Pardubicích, další dvě v Litvínově.

„Sokoli preferují domov s dobrým výhledem do krajiny, proto se jejich budky nacházejí ve výšce dosahující až sta metrů. S takovým rozhledem pak mohou svým ostrým zrakem vidět potravu a užívat si nerušený klid pro výchovu mladých,“ vysvětlila ředitelka Nadace Orlen Unipetrol Lucie Pražáková, proč si sokoli průmyslové areály čím dál častěji vybírají jako svá útočiště.

Loni tam sokoli odchovali osm mláďat kriticky ohroženého dravce, po čtyřech v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově.

„Přípravy na hnízdní sezonu jsou hotové a diváci se mohou i letos těšit na možnost sledování rodinných etud při výchově sokolích mláďat na stránce starameseosokoly.cz,“ dodala Pražáková.

Sokoli míří do světa

- na konci května podnikají mladí sokoli první pokusy o létání, které lze sledovat přes online stream, poté se vydávají na zkušenou do světa

- během dvou až tří let si nacházejí vlastní teritorium, ve kterém se dokážou uživit a přivést na svět další generaci

- sokol stěhovavý může žít až 20 let a na svá oblíbená hnízdiště se vrací celý život

- díky záznamům ornitologů lze sledovat, kde se sokoli vylíhlí na komínech Orlen Unipetrolu po svém výletu do světa nakonec usadili a také s kým

- identifikační kroužky nasazené sokolům ornitology slouží jako občanky dravců

- sameček okroužkovaný v Záluží u Litvínova v roce 2020 hnízdil v loňském i předloňském roce s německou samicí na teplárně v Trmicích

- litvínovský samec vylíhnutý v roce 2016 se naopak vydal na námluvy za německými samicemi

- zajímavostí je, že samice vylíhnuté v areálu Orlen Unipetrolu zřejmě vylétly dále do světa a hnízdí daleko od své domovské krajiny, protože údaje o nich ze sousedních oblastí známé nejsou

Zdroj: Nadace ORLEN Unipetrol