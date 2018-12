Mělník - Most Josefa Straky byl otevřen v polovině listopadu po roční rekonstrukci, která přišla na více než padesát milionů korun. Hned pár týdnů na to se začali ozývat Mělničané, že neměl být zkolaudován. Jsou na něm totiž prý ještě nedodělky.

Most Josefa Straky je dlouhý 254 metrů a je postaven ze 128 tun vážící ocelové konstrukce. | Foto: Deník / Barbora Walterová

Lidé upozorňovali na nedostatečně přidělané nýty plechových štítků nebo chybějící záslepky na vedení kabelů.

Podle místostarosty Milana Schweigstilla byl most řádně zkolaudován a jako z každé kolaudace existuje i tady soupis takzvaných kolaudačních závad. „Jsou to prkotiny v porovnání s tím, kvůli čemu se most opravoval,“ upozorňuje první místostarosta s tím, že mostní konstrukce dostala minimálně čtvrtinu nového železa.

„Všechny podstatné práce jsou hotové a nebrání provozování mostu. Ano, jsou tam jekly, které odskakují a vznikly tam mezery, které byly otevřené. V projektu bylo uvedeno, že se zaslepí, ale to se nestihlo do kolaudace. V tomto okamžiku už jsou ale všechny drobné závady odstraněny,“ vysvětluje Schweigstill.

Jediná věc, která se na mostě bude ještě dodělávat, je natření pozinkovaných jeklů. „To ale čekáme na jaro, až bude lepší počasí,“ dodává místostarosta.

Už pár dní po otevření se ukázalo, že otevření starého mostu přes Labe v Mělníku skutečně znatelně ulevilo dopravě ve městě. Nebo alespoň na příjezdu od Slaného. Především kruhový objezd u nového mostu je daleko průjezdnější, výrazně tam ubylo osobních automobilů.