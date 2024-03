Na konferenci v mělnickém kulturním domě vystoupili odborníci z řad preventistů, terénní pracovníci i zaměstnanci dětských domovů se školami, mezi hosty byli i pedagogové. Debatovalo se nejen o kratomu, ale například i o nikotinových sáčcích nebo HHC medvídcích.

Přítomní se seznámili například s vedlejšími účinky kratomu a postupem při předávkování dítěte, dozvěděli se o existenci testu, který může ukázat přítomnost látky v moči.

„Testy jsou poměrně drahé, takže jsou využívány převážně policií, ale už i rodiči. Jen toho musí mít dítě v sobě hodně, aby se to dalo rozpoznat," vysvětlila Aneta Zápotocká z organizace zabývající se drogovou tematikou.

Jednorázový test na kratom si lze objednat na internetu a vychází na stokorunu. Lepší testy, které využívají policisté, stojí okolo sedmi set korun.

Kratom podle Zápotocké působí jako spouštěč. „Jde o běžně dostupnou věc, která bývá startem k tvrdší droze," upřesnila.

Na konferenci byl přítomen také Tomáš Svoboda, koordinátor Územního odboru Policie ČR v Mělníku, který společně se zástupcem ředitele mělnické městské policie Petrem Limprechtem akci moderoval. „Zajímavým tématem bylo rozdělení druhů návykových látek a vysvětlení pojmů. Na místě byly také praktické ukázky vzorků," uvedl Svoboda.

Konference zahrnovala i přednášku o první pomoci. Svoboda připomněl, že dítě má být v případě negativní reakce v klidném prostředí, aby ho pokud možno nic neovlivnilo. Musí zůstat v klidu a pod dohledem, dokud látka nevyprchá.

Dva bloky v programu patřily pracovnicím dětských domovů se školami z Liběchova a ze Slaného. Obě přednášky byly plné praktických zkušeností, emocí a pohledů na problematiku závislostí přímo od zaměstnanců těchto zařízení. Ti pracují s mládeží, která má výchovné a další problémy a velmi často jde o jedince, kteří jsou v mnoha směrech závislí. Podle tamních pracovnic v případě dětských domovů se školami chybí primární prevence, tedy jak problémům se závislostmi předcházet.

Na konferenci organizátoři představilo nové logo projektu Bezpečný Mělník, které vytvořil grafik Petr Raist Šťastný.

Dostupnost zákeřných látek pro děti



HHC – od 1. března regulován, aby se legálně nedostal do rukou dětem

Kratom – v budoucnu se zřejmě ocitne na seznamu regulovaných látek, které nepatří do rukou dětem

Prime - energetické nápoje budou v budoucnu zřejmě regulovány, aby se k nim děti legálně nedostaly

Nikotinové sáčky – od loňského července se mohou prodávat až lidem od 18 let