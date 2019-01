Mělník - Mělnické hřbitovy budou o víkendu a v pondělí obcházethlídky strážníků.

ilustrační foto | Foto: DENÍK/Irena Brandejská

Dušičková výzdoba na hrobech je snadnou kořistí nenechavých zlodějů. Ztrácejí se originální věnce, živé květiny a dokonce i svíčky. První případy už letos zaznamenali i mělničtí strážníci. Jenže lapit zloděje přímo při činu je téměř nemožné.

Že jsou hřbitovy terčem nájezdu zlodějů potvrdila i správcová mělnického hřbitova v Pražské ulici Ludmila Bulířová. „Věci z hrobů se ztrácejí během celého roku, na Dušičky je ale těchto případů víc,“ řekla Bulířová s tím, že nejčastěji zloději odnášejí květiny a věnce.

Jaroslava Hoffmannová, která pravidelně navštěvuje hrob svého manžela, má s chmatáky vlastní zkušenosti. „Už se bojím koupit dražší květinu nebo věnec, protože pak trnu, jestli to tam příště najdu,“ vysvětlila. „Ukradli mi květiny i s vázou a naposledy i malý věneček. Žiju z důchodu, o to víc mě štve, že si to nějaký člověk vůbec dovolí,“ dodala Jaroslava Hoffmannová.

Ředitel mělnické městské policie Ladislav Hošmánek uvedl, že strážníci budou dbát na to, aby svátek proběhl v klidu. „Zcela zamezit krádežím strážníci bohužel nedokážou. O víkendu a v pondělí ale budou hřbitovy v Mělníku obcházet dvoučlenné hlídky. Chceme předejít nejen krádežím věcí z hřbitovů, ale také ze zaparkovaných aut, kterých zřejmě bude u hřbitovů hodně,“ uvedl Hošmánek.

Okradení lidé ve většině případů ztrátu květin nebo věnců nikde nehlásí. A když, pak i s několikadenním zpožděním. „Většinou tyto případy nahlásí starší lidé, a to s určitým časovým odstupem, třeba druhý den, někdy dokonce i později,“ dodal Hošmánek. Pokud by hlídka zloděje dopadla, dostal by za přestupek pokutu.