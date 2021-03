První ženou domácího původu, jež se na pražské univerzitě stala doktorkou medicíny, byla až na počátku minulého století Anna Honzáková. Její působení připomíná pamětní deska v pražské ulici Na Moráni, kde pak měla ordinaci. Jako první Češka s lékařským diplomem ji „předběhla“ Bohuslava Kecková, jež se před 167 lety narodila v Bukoli na Mělnicku. Ta získala lékařský diplom na univerzitě v Curychu již v roce 1880. Nápis na rodinném hrobě v Kostomlatech nad Labem na Nymbursku ji připomíná jako „státní lékařku v Mostaru“: v rámci tehdejší rakousko-uherské monarchie působila na území nynější Bosny a Hercegoviny.

První česká lékařka MUDr. Bohuslava Kecková se narodila před 167 lety v Bukoli na Mělnicku a zemřela na cukrovku v nedožitých 58 letech v Kostomlatech nad Labem nedaleko Nymburka. Pochována je na místním hřbitově. #výročí #Středočešihttps://t.co/xbIYkmiAcw pic.twitter.com/zq1CnhhoGK — Středočeský kraj (@StredoceskyK) March 18, 2021

Kraj se nově ohlíží do historie

Její příběh nyní připomíná středočeský krajský úřad v rámci své prezentace na sociálních sítích, nejobsáhleji na facebooku, a to v rámci cyklů #výročí a #Středočeši. Jejich zavedení souvisí se změnou přístupu kraje ke správě svých sociálních sítí. Tu již v minulosti přiblížila Deníku hejtmanka Petra Pecková (STAN), a to v reakci na dotaz k ukončení provozu krajského on-line magazínu Středozemě. „Témata zpracovávaná v rámci tohoto on-line magazínu budeme i nadále komunikovat,“ uvedla s tím, že se přesunou na jiné platformy, kde budou čtenářům přístupnější – a navíc za jejich provozování kraj nemusí platit: na sociální sítě.

Pro jejich správu ostatně krajský úřad před měsícem přijal novou posilu: novináře, básníka, spisovatele a publicistu Petra Kukala. Ten má právě s touto prací zkušenosti z dřívějších působišť na ministerstvu kultury (jež díky jeho vystupování na twitteru dokonce v roce 2016 získalo ocenění Křišťálová lupa) i v Národní knihovně ČR; mezitím byl mluvčím Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, rovněž překypujícím on-line aktivitami. Osudy lékařky Keckové (1854–1911), jejíž životní pouť přervaly ve věku 57 let komplikace spojené s cukrovkou, přiblížil formou jejího vlastního vyprávění. „Petře, moc krásný příběh. A moc krásně napsaný,“ reagoval uživatel Zdeněk Zeman.

Autor jí vkládá do úst životní bilanci – včetně vysvětlení místa, kde je pohřbena: „Pro pana ministra von Stremayra jsem nebyla dobrá doktorka (což je narážka na fakt, že jí císařsko-královské úřady lékařský diplom neuznaly, aby posléze dospěly k závěru, že v hornaté oblasti Balkánu obývané muslimy by se hodila i žena-doktorka). Ale na to, abych poznala vážnou metabolickou poruchu, jsem dobrá až dost. V posledních letech se jezdívám léčit do Karlových Varů, trochu to občas pomůže. Letos jsem si řekla, že strávím ještě pár dní u sestry v Kostomlatech, než se vrátím do Bosny. A udělala jsem dobře, je tu krásně. Vzpomínky odtud plují po Labi jako lodičky až do Mělníka…“

Na univerzitu i bez maturity

Bohuslava Kecková se narodila v březnu roku 1854 ve vsi Bukol v hostínské farnosti – zhruba v půli cesty mezi Veltrusy a Mělníkem; dnes jde o součást Vojkovic. Štěstí měla v tom, že otec byl dostatečně osvícený i movitý, aby podporoval její touhu získat vzdělání. Už její maturita byla závanem budoucích časů. Jako první žena v českých zemích ji složila v roce 1874 na malostranském gymnáziu v Praze. Potřebovala speciální ministerské povolení, protože tento typ škol byl určen výhradně chlapcům; dívčí gymnázium Minerva vzniklo až v roce 1890.

Ráda by pokračovala studiem lékařství, avšak měla smůlu: tady už žádný dispens nepomohl. Že by tehdejší Karlo-Ferdinandova univerzita v Praze svolila, že lze vůbec uvažovat o přijetí ženy? Neslýchané, nemorální, nemožné! Vyloučeno. Změna v jejím životě se zrodila ve chvíli, kdy ve vlastenecky orientovaném Americkém klubu dam (původně založeném Vojtou Náprstkem po návratu z Ameriky, jenž chtěl i ženám představovat, jak odlišný je život za oceánem, avšak konaly se i další osvětové akce či kurzy pro moderní hospodyně) navštívila přednášku Jana Evangelisty Purkyně. Tam se seznámila s nepatrně starší Annou Bayerovou původem z Vojtěchova u Mšena, tedy taktéž z Mělnicka. A rovněž snící o tom, že se stane lékařkou.

Společně se rozhodly jít studovat do Švýcarska. Tam nebyl problém; díky výsledkům přijímacího řízení dokonce Bayerovou přijali i bez maturity. Obě byly úspěšné; Bayerová získala diplom rok po Keckové: 1881. Již však v Bernu, tam přesídlila díky nižším životním nákladům. Nedostatek peněz byl také příčinou jejího opoždění: musela si vydělávat soukromou výukou a z finančních důvodů studium přerušila.

Žena a léčit? To nelze!

Doma však obě ženy narazily: úřady jim vzdělání odmítly uznat. Kecková se sice od roku 1883 věnovala v Praze gynekologii – předtím však musela absolvovat ve Vídni kurs pro porodní báby. Skutečnou lékařkou se stala až o deset let později v bosenském Mostaru – přičemž do města a jeho okolí nepřinesla jen své medicínské znalosti. Proslavila se také osvětovým působením, když místní ženy nejen poučovala o hygieně, ale také je učila číst – a předváděla jim rovněž ruční práce; ba i vaření. Jak se mohla cítit, přibližuje opět vyprávění na krajském facebooku: „Tisíce cest pěšky, na oslu, vzácně dokonce na kole. Trmácení se v horách, za každého počasí. Hodně podezíravosti, téměř žádný vděk.“ A lékařské působení? „Ženské trpí desítkami chorob; od venerických po plicní…“

Ona sama trpěla v posledních letech života komplikacemi spojenými s diabetem, a tak se zajížděla léčit do Čech. V roce 1911 už se z této cesty ke svým pacientkám nevrátila.

Kamarádka Bayerová ji přežila o 13 let. Jako lékařka začala pracovat ve Švýcarsku, ale ještě před příchodem Keckové do Mostaru se také ona ocitla v Bosně a Hercegovině. Po krátkých působeních v Tuzle a Sarajevu se však raději vrátila do Švýcarska, kde vystřídala řadu míst i působišť, pracovala také v Anglii a v Německu – a nějaký čas i v Praze; tam však byla učitelkou němčiny. Lékařský diplom nadále úřady odmítaly uznat, praxe nepraxe; vadila chybějící maturita. Až v roce 1914 začala v Praze přednášet hygienu – a konečně se, ve svých šedesáti letech, také dočkala oprávnění léčit i doma. Vídeňské úřady nakonec kývly pod tlakem ženských spolků. V lékařském oboru se v té době věnovala také publikační a překladatelské činnosti.