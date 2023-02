Psychiatr Martin Hollý: I když si dobře žijeme, jsme chronicky vystresovaní

Přestavba pivovaru je nejnákladnější projektem Kralup nad Vltavou nejen letos, ale v celé třicetileté historii města po sametové revoluci. Náklady jsou odhadovány až na pět set milionů korun. Hotovo by podle předpokladu mělo být do tří let.

Zázemí pro muzeum a knihovnu i kavárna

V kulturním centru má sídlit městská knihovna, muzeum, dům dětí a mládeže nebo základní umělecká škola. Záměr počítá i s komerčními prostory, kde by mohla být třeba kavárna, restaurace nebo minipivovar.

V tomto roce mají Kralupy nad Vltavou šanci i na další dotace, například na poslední etapu rekonstrukce Čechovy ulice včetně Vrchlického, zahájení rekonstrukce veřejného osvětlení, která se má týkat celých ulic, nebo na rekonstrukci počítačových tříd ve dvou školách.