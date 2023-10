/FOTO, VIDEO/ Farma Hanč ve Vraňanech se loučí se samosběry letošní sezony. Začínaly jarními jahodami a hráškem, končí cibulemi, bramborami a dýněmi. Dýní je teď plná farma. A celý měsíc je tam mohou děti s rodiči chodit dlabat, vykrajovat a zdobit.

Podívejte se, jak se farma Hanč proměnila | Video: Alena Hedvíková

Dýňování ve Vraňanech je už několik let oblíbenou podzimní kratochvílí. Letos se ale akce od předchozích ročníků liší. „Oproti dobám před covidem jsme se rozhodli, že nebudeme dělat jednorázovou akci, ale naopak fotokoutek a dlabání dýní rozprostřeme do celého měsíce. Je to i bezpečnější při vykrajování a manipulací s noži, které jsou tu k dispozici, protože se nebudou tvořit fronty," uvedla spolumajitelka farmy Dagmar Hančová s tím, že při pořádání jednorázové akce se na farmě scházely tisíce návštěvníků.

Letos je pro zájemce v rámci dýňové sezony připravena třeba domácí dýňová polévka nebo dýňáky, tedy bramboráky s dýní hokaido. Návštěvníci naopak v podzimní nabídce farmy nenaleznou domácí jahody, které tam v minulých letech bývaly k mání až do poloviny listopadu.

„Pro každého bylo příjemné, že podzim byl nadprůměrný, ale jahodám nevyhovoval. Sbíráme je už jen pro naše zpracování, abychom měli na zdobení dezertů v kavárně," vysvětlila Hančová.

Letošní rok přinesl ve Vraňanech v nabídce samosběrů novinky. Tentokrát tam lidé mohli sami sklízet i rajčata, cukety a dýně. „Zákazníci si sběr oblíbili. Když už tady zelenina roste, proč jim nedat více možností. Dýně pěstujeme už dlouhodobě a v příštím roce bychom rádi samosběr rozšířili i o jiné druhy - ty okrasné," prozradila spolumajitelka farmy, na co se mohou návštěvníci těšit v následující sezoně.

Zájem o sběr zeleniny a ovoce byl podle Hančové letos o něco vyšší. Do Vraňan se sjížděli s košíky a přepravkami lidé z okolí i ze vzdálených míst. „Určitě jsme zas o krok dále. Sice je samosběr pro někoho náročnější, ale mnohdy si lidé s sebou berou děti nebo vnoučata a mají i celodenní zážitek," dodala Hančová.