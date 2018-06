Extrémní závod prověřil schopnosti záchranářů z celého Česka

Mělnicko – Běh do stráně se stodvacetikilovým mužem na nosítkách, půl kilometrový pochod s kládou na rameni nebo vytažení dodávky na laně do kopce. To vše zakusili čeští záchranáři na více, jak pětihodinovém testu odolnosti na Kokořínsku.

dnes 06:00 SDÍLEJ:

Letos se konal už desátý ročník extrémního závodu, kde mezi sebou soutěžili pětičlenné týmy z řad policistů, městských strážníků nebo hasičů. Čtvrtek byl pro policisty z celého kraje, ale i z celého Česka, prověrkou jejich fyzické zdatnosti a psychické odolnosti. Vítězstvím bylo už vůbec dokončení všech soutěží. A většina si doopravdy sáhla až na dno svých možností Podle mělnické policejní mluvčí Markéty Johnové se akce zúčastnilo osmnáct mužských družstev mužů a sedm družstev žen. „Na startu se sešli nejen reprezentanti policie z územních odborů Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, ale i například z krajského ředitelství a také policisté z Prahy," vyjmenovala. Zastoupení tu měli také hasiči z Mělníka a místní městská policie. „Svůj tým sestavil už potřetí také bývalý náměstek ředitele pro vnější službu Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Jan Ptáček," řekla Johnová s tím, že letos poprvé závodil jako ředitel pražské policie. ČTĚTE TAKÉ: Nečekaným problémem při rekonstrukci mostu se stali holubi Startovalo se jako každoročně z Romanova u Mšena. Cíl závodu byl na parkovišti pod hradem Kokořín. Pětičlenné týmy se pohybovaly po trati dlouhé zhruba dvaadvacet kilometrů, kde na závodníky čekalo osmnáct stanovišť. Ženy absolvovaly jen poloviční trasu, ale i tak to chvíli vypadalo, že sahají doslova na dno svých sil. Úkoly na jednotlivých úsecích byly složeny ze zdravovědy, silových disciplín, orientace v terénu a podobně. Někteří dokonce po doběhnutí museli vyhledat lékařskou péči. Výjimkou nebyly ani silné svalové křeče v nohou. Pro všechny soutěžící z celé republiky byl test prověrkou jejich fyzické zdatnosti a psychické odolnosti. Trasa vedoucí skalami na Kokořínsku, prověřila policejní i hasičské dovednosti. Po cestě je čekaly tak náročné úkoly, že nad nimi zůstával doslova rozum stát. Jednou z disciplín byla pomoc matce s miminkem zavřené v autě, která se chtěla otrávit výfukovými plyny. Navíc se zdálo, jako kdyby byly úkoly od poloviny závodu náročnější a náročnější, ještě navíc po náročném běhu ve velmi členitém terénu Kokořínska. Přenést osmdesáti kilové závaží po fyzickém vyčerpání nebylo nic jednoduchého. Navíc si každý svoje závaží musel odnést sám a nikdo mu nesměl pomáhat. Jedním z nejsložitějších stanovišť byla výměna rezervy na osobním autě bez použití heveru. Čtyři chlapi museli zvednout auto do vzduchu a pátý nejzručnější sundal jedno kolo a druhé rychle nasadil. Tato disciplína byla sice na samém závěru závodu, ale těsně předtím museli přebrodit tůni, která byla delší než sto metrů, a to v plné polní. „Vzhledem k náročnosti trati a podmínkám byli vítězi všichni, kteří se závodu zúčastnili," dodala Johnová. Ti nejlepší soutěžící zdolali tento extrémní závod zhruba za pět hodin. Nejlepší ženský tým se dostal pod dvě a půl hodiny. ČTĚTE TAKÉ: Středočeskou Vesnicí roku je letos Cítov na Mělnicku Výsledky týmu v obou kategoriích

Muži:

1. Stálá pořádková jednotka Krajského ředitelství hl. města Praha

2. Pořádková jednotka ÚO PČR Nymburk

3. Stálá pořádková jednotka Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje



Ženy:

1. ÚO PČR Příbram

2. HZS Škoda Auto Mladá Boleslav

3. ÚO PČR Kolín ČTĚTE TAKÉ: Voda ke koupání v přírodě zůstává kvalitní

Autor: Barbora Walterová