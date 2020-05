ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Trhy navštívily desítky lidí a rodin s dětmi. Po dlouhé době jsou jistým zpestřením života v karanténě, i když chybí historický kolotoč, který je iuž téměř symbolem trhů v Mělníku.

Otevřené trhy přinášejí radost samozřejmě především prodejcům, jak potvrdila paní z Neratovic: „My jsme moc rádi, že opět můžeme prodávat, co jsme vypěstovali. Co bychom s tím doma dělali. Nás konkrétně zpoždění otevření trhů nijak nezasáhlo, my do Mělníka jezdíme každý rok až od poloviny dubna. Mělnické trhy máme moc rádi“.

Prodej na farmářských trzích je podmíněn striktními pravidly na základě mimořádného opatření, které přijalo Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 20. dubna. Jedním ze základních pravidel mimořádného opatření je neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci. Dále u každého prodejního místa musí být umístěny nádoby s desinfekčními prostředky.

Organizátor Mělnických trhů musí zajistit odstupy mezi stánky, stolky a jinými prodejními místy nejméně dva metry a prodejci musí aktivně zajišťovat dodržování těchto odstupů. Další povinností je zajištění, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků. Zboží je možné prodávat jen bez ochutnávky či konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný organizátor trhu.

Mělnické farmářské trhy budou pravděpodobně pokračovat každou sobotu od 8 do 12 hodin až do konce roku. V případě dodržování nařízení je velmi pravděpodobné, že trhy se opět stanou místem setkávání přátel či sousedů u dobrého občerstvení.