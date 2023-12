Do dvou let dva fast foody. V Mělníku nabídnou rychlé občerstvení známé řetězce

/FOTO, VIDEO/ Hned dvě restaurace nejznámějších fastfoodových řetězců by do dvou let měl mít Mělník. Krátce po zprávě o budoucí pobočce McDonald's na kraji města Deník zjistil, že stavět se bude i další rychlé občerstvení. Na místě, kde měla být původně čerpací stanice.

Na pozemku u Tesca v Mělníku vyroste restaurace KFC | Video: Alena Hedvíková

Kromě takzvaného mekáče, který má vyrůst v příštích letech u kruhového objezdu za městem ve směru na Českou Lípu, se chystá v Mělníku ještě jedna nová restaurace rychlého občerstvení. Tentokrát půjde o americký obchodní řetězec KFC. Provozovna Kentucky Fried Chicken má stát u Tesca, ve Vodárenské ulici naproti prodejně s nábytkem. Nová mělnická nákupní zóna počítá s rychlým občerstvením a návratem hypermarketu O tom, že by měl u mělnického Tesca vyrůst nový fast food, se šuškalo mezi lidmi už delší dobu. Mohlo jít ale i o fámu. Deník proto oslovil společnost Tesco. A tamní manažer správy majetku Michal Rákos potvrdil, že Tesco nabídlo svůj pozemek vedle marketu k maloobchodnímu prodeji. Jde podle něho o plochu, kde měla původně stát čerpací stanice. „S KFC máme podepsánu smlouvu, poskytneme jim pozemek pro výstavbu fastfoodu. Realizace je zatím jen v přípravě, otevření se předpokládá do konce roku 2025," uvedl Rákos. Mšeno zůstalo bez lékárny, provozovatel ji náhle zavřel. Nejbližší je v Mělníku Starosta města Tomáš Martinec (ODS) připomněl, že oba záměry týkající se nových fastfoodových provozoven v Mělníku, které mají vzniknout na pozemcích soukromých majitelů, jsou v souladu s územním plánem. Ten stanoví obě plochy jako zastavitelné území pro podnikání.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu