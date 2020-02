Primárním cílem projektu je především zajištění její bezbariérovosti. „V tomto místě je také oboustranná autobusová zastávka, která je po autobusáku nejfrekventovanější ve městě. Ulice Pražská a Kapitána Jaroše jsou již nyní upraveny s ohledem na bezbariérovost, a proto chceme, aby tomu tak bylo i v případě Fibichovy ulice,“ říká mělnický místostarosta Milan Schweigstill.

Město v tuto chvíli zpracovává studii. Jelikož částka na realizaci rozhodně nebude malá, chtějí radní na tento projekt získat dotace. „Jak se to bude vyvíjet bychom měli vědět zhruba do poloviny tohoto roku. Jelikož jsou ty chodníky prošpikovány sítěmi, určitě se nevyhneme jejich překladům. To bude finančně velmi náročné,“ vysvětluje místostarosta.

Dodává také, že předmětem zkoumání v souvislosti s bezbariérovými poměry jsou nyní také veřejně využívané budovy, jako například soud či banka.