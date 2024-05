Zatímco u většina českých politiků jsou názory na atentát na slovenského premiéra Roberta Fica zdrženlivější, mělnický radní Tomáš Trejbal je nečekaně tvrdý. Na svém facebookovém profilu napsal mimo jiné: „Robert Fico je nenávistný, pomstychtivý rozvraceč slovenského národa a proruský kolaborant. Je to tak, že kdo seje vítr, sklízí bouři.“

Robert Fico před výjezdovým jednáním vlády ve slovenském městě Handlová. | Foto: TASR / Profimedia

Pro Deník Trejbal (ODS) později uvedl, že absolutně odsuzuje jakékoli střílení do politiků, ale za svými slovy si stojí. „Střílet politické oponenty je dno, ale k tomu dnu přivedl slovenskou společnost právě sám Fico. Navíc útočník je podle informací vázán na proruské extremisty, o což je celá situace bizarnější," uvedl radní pro věci sociální, s jehož názorem se ztotožnila většina jeho sledujících.

Naopak jeho političtí mělničtí kolegové se od jeho názoru distancovali. „To je přesně to, čeho by se politici měli vyvarovat. Za mě nešťastné vyjádření, které jen radikalizuje," řekl opoziční zastupitel Jiří Rejman (Mé Město), který děsivý čin, jež se odehrál ve středu 15. května, odsoudil. „Násilí do kultivované společnosti nepatří a do politiky obzvlášť ne,“ uvedl krátce.

Radní pro dopravu Jindřich Špergl (TOP 09) s názory tohoto typu zásadně nesouhlasí. "Svoboda slova v tomto pojetí představuje z mého pohledu kompenzaci absence svobody myšlení. V demokracii musí vždy rozhodovat urny volební nikoliv pohřební," zdůraznil Špergl, který je koaličním partnerem Tomáše Trejbala.

Podle místostarosty Petra Kowandy (ANO) podobná vyjádření podněcují další agresi. „V současné situaci je za mě spíš nutné emoce ve společnosti tlumit,“ dodal s tím, že odmítá jakoukoli agresi nebo násilí namířené proti komukoli.

Podobný názor na středeční střelbu, jež se stala po výjezdním jednání vlády v Handlové, má i zastupitel Petr Volf (Mělničané). „Střílet nepatří do žádné kultivované společnosti. Bohužel na jednu stranu to není překvapivé a to je to děsivější," řekl vystudovaný psycholog a opoziční zastupitel. Přímo k výrokům radního Trejbala se odmítl vyjádřit.

Kritika od kolegů nevadí

Ačkoli se Tomáš Trejbal nedočkal od kolegů pochopení, ze svých slov neslevil. Naopak podrobněji vysvětlil, co si o situaci na Slovensku myslí. „K mému příspěvku o Ficovi jsem přidal také odkaz na tweet, kde jeho příznivci skandují hanlivé výrazy proti slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové. Tady je jasně vidět, že zmizela politická kultura. Robert Fico si atentátníka stvořil sám," řekl a připomněl, že v době předchozí Ficovy vlády byl například zavražděn novinář Martin Kuciak a jeho přítelkyně.