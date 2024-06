Starosta Tomáš Martinec pak spočítal, kolik by město v případě takové částky za metr čtvereční dalo za celé hřiště, které má zhruba 7800 metrů čtverečních. „To by nás fotbalové hřiště vyšlo zhruba na 25 milionů korun," poznamenal starosta.

„Částka za jeden metr čtvereční je u nás tři až tři a půl tisíce, ale to všichni dobře víte," upřesnil Kryml požadovanou částku, která by celkově vycházela až na osm a půl milionu korun.

Spor o výši nájemného za pozemky sedmi majitelů pozemků v části fotbalového hřiště FC Mělník se táhne už dlouho. Ke shodě obě strany nedospěly. A po posledním zasedání zastupitelstva města, kde se řešila i cena pozemků při možném prodeji, to vypadá, že ani nedospějí.

Fotbalové hřiště by pak leželo podél kabin a o trochu menší umělka než dnes by byla hned za ním. Půda soukromých majitelů by pak zůstala stranou mimo hřiště.

„Čísla jsou jasně dána, s panem Krymlem jsme jednali několikrát. Jednání byla bezvýchodná, my se drželi znaleckého posudku, který uvádí 400 až 500 korun za metr čtvereční pozemku. Město nemůže házet miliony tam a zpět," řekl na zasedání Kasáček s tím, že plocha je v uzemním plánu vedena jako sportoviště, nikoli jako stavební parcela.

Kryml si rovněž postěžoval, že jim město řádně nepředalo pozemky, které po několik desítek let využívalo. „Chtěli jsme se domluvit, ale nemáme žádnou odezvu. Vztah mezi námi a městem se nezměnil. Několikrát jsme je vyzývali, aby nám pozemky předali, ale bez reakce. Navíc nás Karel Kasáček uráží na sociálních sítích, že jsme hamižní," prohlásil Kryml na zasedání na adresu radního pro sport.

Začalo to výší nájmu

Ten ho ale odpálkoval , že je to nepřesné. „Neřekl jsem, že jste hamižní, řekl jsem, že jste nenažraní," prohlásil Kasáček. Narážel tím na majiteli požadovanou výši nájmu. Do roku 2022 jim město za plochu o velikosti 2400 metrů čtverečních platilo ročně 48 tisíc korun. Rada města ještě pod vedením starosty Ctirada Mikeše (Mé Město) na svém posledním jednání před podzimními volbami v roce 2022 schválila navýšení nájmu na 430 tisíc za rok. Stávající vedení města ovšem hned od smlouvy odstoupilo a už přes rok majitelům žádné nájemné neplatí.

Už dříve majitelé uvedli, že žádají pouze to, na co mají nárok. „Pozemky Na Podolí jsou rodinným majetkem, který byl v 60. letech zabrán komunistickým režimem jako zemědělská půda. Město Mělník tam v roce 1982 začalo stavět fotbalové hřiště a pozemky oplotilo,“ řekl tehdy Kryml.