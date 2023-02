Vedení města se shoduje na tom, že by v případě odkoupení mělo být zachováno fotbalové hřiště a přilehlé prostory, donedávna využívané i jako ubytovna, by měly být zmodernizovány. Jisté je, že jako ubytovna už by nesloužily. Představou kralupských radních je zrekonstruovat areál a předat ho klubu tak, aby se o provoz staral sám. Případně zajistit byt pro správce za výhodný nájem, aby mělo hřiště stálý dozor.

Předběžné úvahy se zabývají také doplněním dětského hřiště nebo tenisových kurtů. Zatím to jsou ale jen možnosti, jak s případným majetkem město naloží. Majitel SK Kaučuk Michal Matějíček Deníku řekl, že jeho otec Vladimír Matějíček, který se o fotbalové hřiště staral, je v seniorském věku, a tak je na čase hřiště posunout dále.

„Město nás kontaktovalo, že by měli o koupi zájem. Nechali si sami udělat nezávislý posudek. Teď čekáme, zda záměr koupě schválí zastupitelstvo," uvedl Matějíček. Radnice ovšem není jediná, kdo o hřiště FK Kralupy 1901 jeví zájem, majitelé ale dali městu přednost. „Klub má letitou tradici a stojí za ním početná skupina lidí včetně dětí. Jako fotbalová rodina bychom byli rádi, aby se tu ve fotbalu nadále pokračovalo," vysvětlil Matějíček.

Město jako majitele hřiště by uvítal i předseda FK Kralupy 1901 Luboš Černý. „Pro nás by to bylo nejideálnější a přáli bychom si spadat pod město, protože je to jediná varianta, jak fotbalový klub zachránit," prohlásil. Fotbalový klub, jak už název napovídá, vznikl v roce 1901. Řadí se tak k nejstarším klubům v Čechách. V současné době hraje 1. A třídu Středočeského kraje. V 70. a na konci 90. let, dokonce hrál třetí nejvyšší fotbalovou soutěž. Později působil v krajských soutěžích nebo divizi. V novém miléniu klub figuruje v šesté nejvyšší fotbalové soutěži.