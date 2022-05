„Město se snažilo část budovy odkoupit, firma stanovila částku dvacet pět milionů, tržní odhad byl sedmnáct milionů, my jsme nabídli jednadvacet, až po nějaké době jsme se dozvěděli, že má budova nového majitele,“ sdělil starosta města Ctirad Mikeš (Mé město).

"Amerika" má jít k zemi. Radní ale musí vypátrat spoluvlastníky

Druhá stavba vedle domu služeb, která je rovněž ukázkou socialistické architektury, patří firmě Fisolta Property. A právě ta se stala i novým majitelem části budovy VVS se sídlem Moneta Money Bank, o kterou před časem marně usilovala mělnická radnice.

V minulosti byla část budovy, kde nyní sídlí banka, prodána zahraničním majitelům, ti se před časem rozhodli majetek prodat. Zájem měla i mělnická radnice.

„Město se snažilo část budovy odkoupit, firma stanovila částku pětadvacet milionů, tržní odhad byl sedmnáct milionů, my jsme nabídli jednadvacet. Až po nějaké době jsme se dozvěděli, že už má budova nového majitele,“ sdělil starosta města Ctirad Mikeš (Mé město).

Komplex budov chtělo město před lety zbourat, nepodařilo se mu ale spojit a dohodnout se s tehdejším majitelem části VVS, kterým byla firma z Ruska. Výhledovým plánem je nyní přestavba na byty, které by do centra města přivedly nové obyvatele. Zároveň by tam vznikly i společenské prostory včetně plesového sálu.

Takový projekt by ale nemohl vzniknout bez spolupráce s novými majiteli, s nimiž se mělničtí radní dosud nesetkali. „Plánujeme je oslovit a předložit jim vizualizace přestavby budov VVS a bývalého domu služeb, který není v našem vlastnictví, ale leží na našich pozemcích,“ řekl Deníku starosta Mikeš.

Budova na náměstí Karla IV. by se měla bourat

Zástupci Fisolta Property o možné spolupráci s městem zatím nic netuší. „Máme domluvenou schůzku se zástupci banky Moneta, a to v nejbližší době. Město nás zatím ohledně spolupráce nekontaktovalo. O přestavbě obchodního domu, který vlastníme, ale pozemky pod ním patří městu, zatím neuvažujeme, možná někdy v budoucnu,“ sdělil obchodní zástupce firmy David Polanecký.