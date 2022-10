Na křižovatce před mostem v Lobečku je jen otázkou času, kdy tam dojde ke kolizi nebo ke rvačce. Auta z vedlejších ulic Třída Legií nebo Třebízského se dokážou nacpat do křižovatky tak, že je téměř nebo úplně neprůjezdná. Jen aby se dostali blíž k mostu a přejeli na druhý břeh dříve než vozy táhnoucí se po hlavní Mostní ulici.

Na druhé straně mostu jsou zase auta nacpaná na kruhovém objezdu tak, že ten, kdo z něj chce vyjet jinam než k mostu, nemá šanci a musí čekat.

Na sociálních sítích se stále objevují otrávené a naštvané komentáře i fotky a videonahrávky nebezpečných situací. „Pozor na dravce v oranžovém BMW, nejen že když se kolona rozjela, vystartoval okamžitě do protisměru, ale ještě hezky na červenou," sdílel na facebooku Kamil Čech.

„Tam jde o život, dnes frajer taxikář, hned bych mu napálila pokutu, arogantně zablokoval dopravu ze dvou stran,“ popsala svou zkušenost na sociální síti Pavla Šidáková, podle které by měla alespoň na křižovatku v Lobečku dohlížet městská policie. „Myslím, že by to vedlo k pořádku,“ dodala.

Její názor přitom není ojedinělý. Deník se snažil zjistit, zda se zajištění dohledu nad křižovatkou nerýsuje. Ale marně. Podle ředitele Městské policie Kralupy nad Vltavou Ladislava Vovse má otázka, zda je potřeba policejní dozor v době dopravních špiček, směřovat na dopravní inspektorát státní policie sídlící v Mělníku. Tam ovšem Deník odkázali zpátky na samosprávu města, která má bezpečnost na starosti.

Podle mluvčího města Aleše Levého ale nebyla zaznamenána žádná oficiální stížnost, týkající se bezpečnosti provozu na křižovatkách v době oprav mostu. A tak se zřejmě řešení nehledá.

Řidiči projíždějící částečnou uzavírkou s největší pravděpodobností policejní dozor na křižovatkách neuvidí a dopravní peklo budou muset vydržet až do 27. října, kdy mají být práce dokončeny a dojde k plnému obnovení provozu.