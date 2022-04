Parkovací dům za 113 milionů korun, jež z podstatné míry umožní uhradit evropská dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, stavělo město v místě někdejších jatek od loňského jara. S tím, že především má sloužit v režimu P+R pro parkování přespolních, kteří do města přijíždějí autem z okolí, aby dál pokrčovali v cestě vlakem z kralupského nádraží; řada lidí takto denně dojíždí do zaměstnání – převážně do Prahy.

Cestu k nádraží (a současně k novému autobusovému terminálu) usnadňuje nový chodník. Podle záměru radnice vyřeší parkovací dům problém s nedostatkem parkovacích míst, který starosta Marek Czechmann (za STAN) označil za dlouhodobě palčivý – navzdory tomu, že se v posledních letech podařilo vybudovat několik odstavných parkovišť i zřídit další místa například v ulici Dobrovského. Do budoucna se uvažuje o tom, že v blízkosti nádraží by ve spolupráci s investorem, který plánuje využití lokality v místě zbourané výpravní budovy, mohl vzniknout i další parkovací dům u Nádražní ulice.

Parkovací dům v Kralupech nad Vltavou se otevře za několik dní

Nyní otevíraný parkovací dům se zelenou střechou nabízí ve třech podlažích 353 míst pro automobily a 120 míst pro jízdní kola; vše pod dohledem kamer. Nechybí ani nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola. Cenu za denní parkování stanovili kralupští radní na 15 Kč. Podmínkou je neparkovat déle než 24 hodin; pro takový případ ohlásilo město přirážku 200 Kč.

Platební automaty umožňují úhrady kartou i v hotovosti. Existují také parkovací karty pro delší období: měsíční za 300 Kč, čtvrtletní za 765 Kč a půlroční za 1530 Kč. Karty lze koupit v přízemí městského úřadu, přičemž záloha na každou činí 500 Kč. Přístřešek a stojany pro jízdní kola jsou k využití zdarma; sektor pro úschovu elektrokol se nachází uvnitř parkovacího domu.

S cílem dostat přespolní řidiče z ulic, centra města i obytných zón právě do parkovacího domu radnice ve vybraných lokalitách ceny parkovného zvýšila: parkomaty nyní požadují 10 Kč za první hodinu stání a 30 Kč za každou další započatou hodinu. Zpřísňuje se také dohled na parkování v místech, jež k tomu nejsou určena.

PODÍVEJTE SE: Parkovací dům v Kralupech nad Vltavou je před dokončením

Nový autobusový terminál naproti vlakovému nádraží, umožňující odstranit stanoviště autobusů z Nádražní ulice, město budovalo od loňského srpna na místě někdejšího parkoviště. Podle slov místostarosty Libora Lesáka (ODS) to dříve nevzhlednou oblast nejen zlepšuje na pohled, ale také přispívá ke zpřehlednění dopravy.

Vedle vybavení, které zpříjemní cestujícím čekání na příjezd jejich spoje, přičemž nechybí třeba elektronická odjezdová tabule, Lesák dále oceňuje protihlukové stěny nebo vysazenou zeleň – a rovněž zmiňovaný chodník zajišťující propojení s parkovacím domem. Na akci za 79 milionů korun se podařilo získat téměř 46milionovou dotaci rovněž z Integrovaného regionálního operačního programu.