Akce, jež probíhá několik desetiletí a kterou tak zažily určitě tři generace, měla kvůli pandemii covidu loni přestávku. „Ani nevím, kdy proběhla první Cesta pohádkovým lesem, je možné, že to je to odhadem čtyřicet let zpět. Pamatuji doby, kdy nám dvě stě cen pro děti nestačily, jak velká byla účast,“ sdělila pořadatelka Dana Jirků, která provází akci od samého začátku.