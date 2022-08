Nejstarší dochovaná zmínka o přívozu u Obříství pochází z patnáctého století. Až s regulací řeky na začátku 20. let minulého století bylo možné přívoz nahradit mostem. Cesta mezi oběma městy se tím výrazně zrychlila.

Štěpánský přívoz byl pojmenován údajně po převozníkovi jménem Štěpán, podle kterého nese název i vyhlášená restaurace Na Štěpáně, původně formanská krčma.

Na ve své době unikátní stavbě mostu pracovala firma Pražská mostárna, která byla filiálkou První českomoravské továrny na stroje v Praze. Téměř sto metrů dlouhý most přes Labe vznikl podle projektu Karla Šimka. Jeho konstrukce je ocelová, nýtovaná a horní mostovka podepřená uprostřed řečiště. Symbolický oblouk spojuje horní dekorativní věže, v jeho středu je umístěn štít s nápisem 1912.

Zajímavostí je, že most měl původně stát v Chorvatsku, avšak v polovině výroby se o jeho osudu rozhodlo jinak. Využit byl i filmaři, kteří v jeho okolí natáčeli jeden z dílů seriálu 30 případů majora Zemana nazvaný Konec velké šance.

V roce 2002 zasáhla Štěpánský most povodeň a značně ho poškodila. Opravy stály 28 milionů korun. Byly o to složitější, že je most kulturní památkou a musel být zachován jeho původní vzhled.

Rekonstrukci měly na starosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, investorem bylo Ředitelství silnic a dálnic. Proběhla kompletní výměna vozovky, nová hydroizolace, odvodnění a ošetření celé konstrukce.

