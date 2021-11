Včelám se v Polabí dařilo, když od nich v neratovické Spolaně letos získali 90 kilogramů medu - více než loni - a včelařům rovněž; ti za něj již po čtvrté za sebou obdrželi zlatou medaili v soutěži Český med, tradičně organizované Výzkumným ústavem včelařským.

Z činnosti včelařů z neratovické Spolany. | Foto: archiv ORLEN Unipetrol

Tímto zlatem se chemička, jež má ve svém výrobním areálu úly od roku 2018, ráda pochlubí: udělené ocenění totiž potvrzuje nejenom vynikající chuť medu přihlášeného do soutěže, ale také jeho vysokou kvalitu. Vzhledem k tomu, že všechny vzorky zkoumá laboratoř, zda neobsahují nic, co do medu nepatří, je to pro firmu důkaz, že její slova o čistotě prostředí v okolí Spolany i přímo v chemičce mají opodstatnění. Další potvrzení pak přinášejí výsledky spolupráce s rybáři při zarybňování Labe či s ornitology v rámci podpory hnízdění sokolů stěhovavých.