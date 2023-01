I u volební místnosti bylo cítit napětí z vyhrocené předvolební kampaně. "Bojíme se říkat, koho budeme volit. I když je demokracie, mám pocit, že situace je snad horší, než tomu bylo za socialismu," uvedla jedna z voliček. A další ohlasy se téměř nelišily. "Pokud se v dnešní době setkají dva lidé s opačným názorem, končí to většinou hádkou, tak se raději s nikým o politice nebavím," sdělila další.

Foto: Druhé kolo prezidentských voleb. Drive-in využila jedna žena

Výjimkou byl jeden z voličů, který se nijak netajil svou volbou. "Nestydím se za svůj názor. Andrej Babiš pro mě nepřichází v úvahu a v případě, že by získal prezidentské křeslo, získal by tím už celou republiku," sdělil pro Deník mělnický občan Kryštof Mlejnářik, který potvrdil, že atmosféra mezi lidmi by se dala krájet.

Volební místnosti jsou otevřeny až do pátečních 22 hodin. Další možnost podpořit svého kandidáta je v sobotu od 8 do 14 hodin. Na Mělnicku může volit skoro 90 tisíc voličů. V prvním kole jich přišlo volit 57 tisíc a vyhrál zde Petr Pavel s 41 procenty hlasů, Andrej Babiš získal necelých 34 procent.