Gabriela Havlůjová: U Bajkalu jsem nechala své srdce

Roudnice nad Labem /FOTOGALERIE/ - Pochází z Kladna a nyní vede Spolek pro zachování odkazu českého odboje. Pracuje na kladenském magistrátu a potkáte ji všude tam, kde se píše československá či kladenská spolková i legionářská historie. Většinu dětství strávila u babičky v Jeviněvsi na Mělnicku. Zamilovala se do Bajkalu a jejím snem je si na břehu jezera pořídit malou chatičku.

Řeč je o Gabriele Havlůjové, která se chystá už na třetí návštěvu zamrzlého jezera na Sibiři, i když je nyní ve vysokém stupni těhotenství. Další cestu plánuje v únoru roku 2020, až bude jejímu druhému dítěti rok.

Stopy legionářů ji zavedly až na dalekou Sibiř. Aby se na místa, kde se českoslovenští vojáci před sto lety pohybovali, dostala, běžela maraton přes zamrzlý Bajkal! Mezi 130 závodníky z celého světa doslova vyčnívala.

Především tím, že není žádnou ultramaratonskou běžkyní, ani zázračnou sportovkyní a na zamrzlé jezero se vydala hned první den jen v běžecké sukýnce a teplých legínách. Teplota tam mnohdy dosahuje i třiceti stupňů pod nulou. Došlo jí, že je potřeba ještě nějakou tu vrstvu oblečení přidat, ale to už bylo pozdě.

Cílem nebylo zdolat náročný Bajkal, ale vydat se po stopách českých legionářů, zažít ten pocit našich vojáků před sto lety. „Trasa maratonu totiž vedla v místě, kde legionáři zamrzlý Bajkal přecházeli,“ vysvětluje s tím, že legionáři často vyprávěli o tom, že u Bajkalu nechali své srdce. „I já tam to své nechala.“

Závažná omrzlina

Své cesty přes Sibiř představila návštěvníkům roudnické knihovny. Upoutala nejen zajímavým vyprávěním o tamějším způsobu života a cestování, ale především ostrovtipem a neuvěřitelným smyslem pro humor sobě vlastním. Na Bajkale jí ale šlo i o život. Domů si díky ne příliš vhodnému oblečení prvního dne přivezla i pořádnou omrzlinu.

„Posílala jsem domů hned fotografie, protože tatínek je lékař, aby mi poradil. Ten mě okamžitě odeslal k návštěvě doktora. Zranění by se dalo přirovnat k popáleninám druhého stupně,“ vzpomíná na maraton, kterého se zúčastnila letos v březnu. Stopy po závažné omrzlině má na levém stehně ještě dodnes.

Závod nakonec nedokončila, udolala necelých čtrnáct kilometrů. Všechny závodníky totiž zastavil blížící se hurikán. „Vůbec mi nedocházelo, jak to může být nebezpečné. Prostě jsem běžela dál a nenapadlo mě, že se kvůli větru odkláním z trasy běhu,“ vyprávěla Gabriela Havlůjová a zřejmě jako jediná nebyla zklamaná, že se běh neuskutečnil.

Velmi dobrá investice

Registrace na závod ji i s týdenním aklimatizačním pobytem vyšla na čtrnáct set euro.

„Záhy jsem zjistila, že to byla velmi dobrá investice. Šetřit na penězích a přijet například den před závodem, to by byl velmi nebezpečný hazard se zdravím. Cílem mé cesty nebylo dosažení nějakého dobrého času v rámci běhu, ale samotná cesta. Připomenutí si výročí naší republiky jinak, než jen položením květin u pomníku padlých. Když jsem stála uprostřed jezera, vzpomínala jsem na legionáře, kteří popisovali, jak duní led na jezeře Bajkal a já to zažila,“ vzpomíná na velmi emotivní chvíle.

Třetí cesta na Sibiř v únoru 2020 by měla být rekonstrukcí Ledového pochodu přes Bajkal českých legionářů před sto lety.