/FOTOGALERIE/ Jeho cílem je nabourávat realitu všedního dne. Mělnický grafik Petr Šťastný vnímá svět z různých úhlů pohledu, které se snaží předávat lidem prostřednictvím street artu. „Chci jim ukázat, že i opravdu hnusné místo může být hezké,“ říká. Po vysmátých kamenech, které bavily Mělničany v ulicích před lety, plánuje další domácí streetartový projekt.

Vysmáté kamínky a street art na Mělníku. | Foto: se souhlasem Petra Šťastného

Věnujete se takzvanému street artu, jak jste k tomu dospěl?

Inspiroval jsem se celosvětově známým umělcem přezdívaným Bansky. Kreslí a občas dělá různé instalace v ulicích měst po celém světě. Napadlo mě, že by něco takového mohl mít i Mělník. A proč to vlastně dělám: chci vzbudit v Mělničanech dojem, že i v našem městě mohou být světové věci. Snažím se na svět dívat jinak - jinýma očima.

Který projekt byl vaším prvním?

V roce 2012 jsem po městě roznesl takzvané vysmáté kameny. Měl jsem přístup ke speciální technologii, která šla na kameny nalepit. Kameny jsem rozmístil na ošklivá místa po městě. Například do tmavého kouta, kde někdo vykonává potřebu. A tam se na něho najednou doslova usměje kámen. A tím vlastně naruší běžnou realitu - pozitivně. Setkalo se to s velkým úspěchem. Pro mě to mělo krásnou zpětnou vazbu v tom, že mi lidé psali na adresu, kterou našli na kameni. Takhle jsme se stali přáteli s mnoha lidmi.

Maloval i pro Gotta. Teď zahájil Petr Polášek výstavu v Kralupech nad Vltavou

Co následovalo?Začali se mi ozývat lidé z jiných měst. Nechal jsem vyrábět více samolepek a posílal jim je, aby i jejich města měla kameny, které mohou mile překvapit. Pak mi chodily fotky kamenů třeba z Liberce, ale i z Řecka, Kanady a Austrálie. Po čase jsem od vysmátých kamenů upustil a začal se věnovat jinému projektu. Jeden z mých kamarádů vymyslel to, že na kamínky začne kreslit, protože mu došly samolepky. Namalované je pak rozmístil různě po Praze. Hodně se to rozjelo v posledních letech. Lidé namalují kamínek, někdo ho vezme a odloží jinam.

Takže možná stojíte za vznikem putovních kamenů.

Podle mě to asi je spojnice putovních kamenů, ale samozřejmě si prvenství nijak neusurpuji.

Technologii na kamínky jste platil sám?

Ano. Někdy jsem od kamarádů dostal něco zadarmo, protože se jim můj projekt líbil.

Setkal jste se i s vandalismem?

Ano, ale to ke streetartu patří. Já vlastně také zasahuji někomu do majetku. Spousta lidí to může vnímat negativně, ale většinou se jim nápad líbí a vezmou si kamínek třeba domů. Jednou jsem roznášel kameny po městě a další den tam nebyly. Až jsem si říkal, jestli mě někdo nesleduje a kamínky po mně rovnou nesbírá.

Nákupní zóny u Kozomína se lidé nemohou dočkat. Ale také ji předem zatracují

Mrzelo vás to?Někdy ano, ale zase vím, že věc dělá radost někomu jinému. Stalo se mi, že si třeba někdo půjčil animovaný obrázek ve zdi a druhý den ho vrátil. Asi děti byly zvědavé, jak nálepka funguje. A když se obrázek nevrátil, někdo další v tom místě začal tvořit svůj vlastní příběh, což bylo skvělé. Chci lidem ukázat, že nevzhledné místo může být vlastně hezké.

Street art děláte pro zábavu, ale živí vás grafika. Jak jste zjistil, že je to pro vás ten pravý obor?

Jako malý jsem se učil na počítači skrz počítačové hry. Chtěl jsem vidět věc i z druhé strany, nejen jako uživatel. Vystudoval jsem střední počítačovou školu ve Štětí. Chtěl jsem jít pak na FAMU studovat animaci, ale dostat se tam bylo tehdy skoro nemožné. V té době byla povinná základní vojenská služba, kam se samozřejmě nikomu nechtělo. A moji mamku spásně napadlo, že bych mohl jít na civilku na FAMU. Oni tam zrovna hledali člověka, což byla náhoda jak blázen. Dostával jsem něco zaplaceno a mohl se učit se studenty animaci, ale nakonec se to otočilo a studenti se pak učili pracovat se mnou. Naučil jsem se věci rychleji - měl jsem značnou výhodu, věnoval jsem se jen tomu, co mě baví, a nemusel chodit na tělocvik a dějiny umění jako ostatní. Potom jsem zůstal v Praze a dělal pro různé firmy. Teď už pracuji sám na sebe.

Podívejte se: Povoz se živou hudbou roztančil májové Obříství

Pomáhal jste městu Mělník i s novým logem.Ano, uředníci mě v roce 2016 požádali o pomoc při soutěži na jednotný vizuální styl města - logo, své barvy a propojující prvek. Následně jsem město provázel při nasazování vítězného vizuálního stylu. To byla asi nejintenzivnější spolupráce. Jinak pro město vytvářím různé další projekty - videomaping, plakáty a podobně.

Určitě sledujete nejnovější trendy v technologiích, co vás teď zaujalo?

Objevil jsem novinku, že existuje náramek, kterým lze počítač ovládat rukou. Vypadá to trochu, jako když čarujete. Jen hýbete rukama a počítač za vás maluje. Stálo to hromadu peněz, ale já podlehl a řekl si: ano, tohle potřebuju. Takže i já dokážu utratit velké peníze za nové trendy.

Co plánujete do budoucna?

Maličkaté domečky napříč městem. Půjdete kolem paneláku a najednou tam na rohu bude maličkatá výloha obchodu. Tak nahlédnete dovnitř a uvidíte třeba malou pekárničku. Chtěl bych vytvořit něco jako svět Harryho Pottera. Nabourá to realitu všedního dne. Vlastně hledám správnou a cenově dostupnou technologii. Ale protože mám teď velké zakázky, vlastní projekty jdou zatím stranou.