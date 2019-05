„Již v loňském roce tam malá skupinka nadšenců zkusila grilovací místo provozovat. Setkalo se to s velkým úspěchem a lidé tam grilovali opravdu často. Oni se o to starali a od města chtěli pouze nějakou součinnost. Jelikož se ale jednalo o běžný domácí gril, který nebyl uzpůsobený tlaku desítek lidí, museli jsme vymyslet jiné řešení,“ říká mělnický místostarosta Milan Schweigstill.

Technické služby tedy zakoupily betonový set, díky kterému je nyní gril odolný a nerozbitný. Zároveň se na místo umístily koše a také se přidalo potřebné sezení. „My jsme to tam upravili, ale s tím, že se o to nadále budou starat ti, co projekt vymysleli, protože si myslíme, že podporovat občanskou iniciativu je v tomto směru dobré. Nyní je to využité maximálně, lidé tam grilují i ve všední dny,“ doplňuje místostarosta.

V příštím roce by pak mělo vzniknout další grilovací místo, a to v lokalitě Rybáře.