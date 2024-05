Společnost Cermat ve středu 15. května zveřejnila výsledky přijímacích testů na šestiletá, osmiletá i čtyřletá gymnázia a střední školy. Některé z nich budou vyhlašovat druhé kolo, do něhož se mohou zájemci začít přihlašovat od 21. května. Ovšem dvě ze tří gymnázií na Mělnicku mají plno a druhé kolo vypisovat nebudou.

Podle ředitelky gymnázia Jana Palacha Ilony Němcové se v prvním kole přijímacích zkoušek dostalo devadesát žáků. "Druhé kolo prozatím neplánujeme. Na čtyřleté studium je přijato šedesát žáků, na osmileté třicet," potvrdila Němcová a odkázala na informační systém DiPSy, kde jsou nejen výsledky přijímacích zkoušek, ale bude zde k dispozici i seznam škol, které druhé kolo vyhlásí.

Se stejným počtem přijatých žáků je naplněné i Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou. Ani zde nebude možnost přihlášení se do druhého kola. "Máme přijato 30 žáků na přírodovědné a technické studium, 30 na společenské vědy a 30 žáků bylo přijato na osmileté studium," potvrdila zástupkyně ředitele Šárka Hrušovská s tím, že škola druhé kolo vyhlašovat nebude.

Naopak Gymnázium Františka Palackého v Neratovicích svou kapacitu nenaplnilo a na seznamu v digitální přihlašovacím systému (DiPSy) se objeví. "Naplnili jsme osmileté studium se třiceti žáky, pro čtyřleté budeme vyhlašovat druhé kolo," uvedl Deníku ředitel školy Aleš Jinoch. I přesto, že se na čtyřleté studium přihlásilo šedesát žáků, škola přijala pouze čtyřiadvacet uchazečů.

"Přihlásilo se k nám 60 zájemců o čtyřleté studium. Někteří se k nám nedostali, a někteří naši školu neměli jako prioritní a dostali se na tu, kterou si zvolili jako první," vysvětluje Jinoch, který ve druhém kole nabídne šest volných míst.

V případě neúspěchu je nutné podat přihlášku do druhého kola. V letošním roce je to pro uchazeče jednodušší než v minulých letech. „Žák, který se na školu nedostal, bude mít v systému DiPSy přehled škol, na kterých je místo. Odpadá tak nutnost z jiných let, kdy bylo nutné pátrat po jednotlivých školách osobně,“ prozradila předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.

Termín pro zveřejnění kritérií pro druhá kola je podle Cermat 20. května.

V prvním kole přijímacího řízení na střední školy uspělo téměř 94 % uchazečů, tedy přes 93 tisíc žáků devítek. Uvedla to agentura ČTK. „Nejvyšší úspěšnost byla v Ústeckém kraji a na Vysočině, kde žáci dosáhli téměř 97% úspěšnosti. Nejhůře na tom byli deváťáci v Praze, kde uspělo 84 procent dětí,“ řekla mluvčí MŠMT Tereza Fojtová s tím, že většina žáků se dostala na obor, o který měla největší zájem.

Celkem 6 068 uchazečů o studium na střední škole musí v celé zemi do druhého kola přijímacího řízení. Na osmiletá gymnázia se nedostalo asi 53 procent uchazečů, u šestiletých gymnázií bylo neúspěšných 68 procent.