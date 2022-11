Zaměstnanci technických služeb vyhlásili stávkovou pohotovost. Kvůli řediteli

Stejně jako Marouneka ostatních zaměstnanci organizace se odpovědi dožadovala i opozice. „Já za sebe postrádám tu slušnost vysvětlit důvody, proč jste odvolali nejlepšího ředitele za posledních třicet let. Když už ne vůči veřejnosti, tak alespoň vůči nám zastupitelům.“ vyjádřil se bývalý místostarosta Petr Volf (Mělničané).

Starosta: Audit je nutný

Zaměstnanci technických služeb mimo jiné vytýkali starostovi Tomáši Martincovi (ODS), že od chvíle odvolání ředitele neodpověděl konkrétně, co bylo v technických službách špatně. „Dnes máme z účetnictví přesné informace a jsme schopni je kdykoliv ukázat. Například krematorium a jeho hospodaření. Příjmy za duben až říjen jsou ve výši5,3 milionů korun a provozní výdaje jsou 5,4 miliony, takže krematorium vygenerovalo ztrátu 100 tisíc korun,“ sdělil Martinec s tím, že to je první utvrzení toho, že hospodářský audit je potřeba. „Měli jsme indicie, že je naprosto nutné udělat audit a teprve ten odpoví, jestli náš krok byl správný,“ dodal.

Opravený most nad dálnicí u Nové Vsi je už průjezdný bez omezení

Bývalý starosta Ctirad Mikeš (Mé město) poukázal na to, že by radnice měla dát zaměstnancům technických služeb jistoty. „Odvolání pana ředitele Jindry během ‚jedné minuty‘ ve mně vzbuzuje dvě věci: buď se dopustil závažného trestné činu, nebo svou činností poškozuje zájmy města Mělník. Pak bych rozuměl tomu, proč byl odvolán. Je ale důležité říct, že vedení nechce tohoto ředitele, proto byl odvolán. Nehrajme si však na téma krematorium nebo na další audit,“ řekl Mikeš.

Podle něj Miloslav Jindra nenese žádnou politickou odpovědnost, nese pouze zodpovědnost ekonomickou. „Pro mě to znamená, že ten člověk je osočen z něčeho, co neudělal. Zaměstnanci mají právo vědět, proč,“ zdůraznil.

Propouštění se nechystá

Vedení města je přesvědčené, že zaměstnancům někdo podsouvá mylné informacea šíří, že se bude propouštět. „Atmosféra, která kolem toho nastala, zavání trochu zneužitím zaměstnanců. Můžeme si říkat, co chceme, ale zatáhli jsme do toho velkou skupinu lidí, která by měla být v klidu a dělat svoji práci a my jim máme vytvořit podmínky,“ vyjádřil se radní Tomáš Trejbal (ODS).

V odvolání ředitele Jindry podle jeho vyjádření není nic osobního. „Zaznívají slova, že pan ředitel je muž na svém místě. Všichni se ho zastáváme, ale nikdo se nehlásí k 9 milionům korun, které zmizely z našeho rozpočtu a zároveň chybí tam, kam z rozpočtu měly jít. Bývalý místostarosta Milan Schweigstill nás uvedl v omyl na základě informací, které měl od pana ředitele,“ dodal radní.

Nového ředitele vyberou po auditu

Podle starosty byl mělo mít vedení nejpozději do půlky prosince podklady k dalšímu rozhodování. „Následně se vybere auditorská firmaa jakmile budou výsledky auditu, můžeme udělat závěry,“ upřesnil Martinec. Poté bude také vybrán nový ředitel.