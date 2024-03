Sportovní klub TJ EMĚ Mělník podal žádost o pronájem haly BIOS ke sportovní komisi. Podle jejího předsedy Karla Kasáčka (ANO), který je zároveň mělnickým radním pro sport, komise potencionálního nájemce doporučila vedení města.

„TJ EMĚ se o všechny objekty řádně stará. Chceme halu nabídnout veřejnosti ještě více, než je tomu doposud. Třeba o víkendech," uvedl Kasáček s tím, že pronájem je dobrým krokem pro město i všechny sportovce. Pod TJ EMĚ totiž spadá mnoho sportů.

Na jaře už nerozkvetou. Lidé podepisují petici za záchranu mělnických sakur

Kasáček připomněl, že hala není výdělečná. „Technické služby, pod které objekt spadá, mají na starosti jiné věci, než řešit sportovní záležitosti," vysvětlil radní. To Deníku potvrdil i ředitel technických služeb Jan Rohlík a zmínil například péči o městskou zeleň nebo údržbu dětských hřišť. „Jako příspěvková organizace se snažíme držet u haly BIOS vyrovnaný rozpočet, kde na straně nákladů jsou čtyři dominantní položky, náklady na správu, elektrické energie, vytápění, vodné a stočné," připomněl.

Podle správce haly BIOS Pavla Řízka však rozhodně není nutná změna. „Hala sice nevydělává, ale ani neprodělává, je na nule. Objekt patří městu, to by na sportu vydělávat nemělo. Navíc haly BIOS všude provozují města nebo městské společnosti. A nikdo nechápe, proč by se něco, co funguje, mělo měnit," řekl Deníku Řízek, který se o halu stará od roku 2016.