/FOTO, VIDEO/ Kdo bude spravovat halu BIOS v Mělníku, kterou chtěl místo Technických služeb Mělník provozovat klub TJ EMĚ, se řešilo už od konce letošní zimy. Teď už je o jejím osudu rozhodnuto. Jaké jsou šance badmintonistů a dalších sportovců na tréninky v biosce?

Petice proti možnému pronájmu haly TJ EMĚ | Video: Alena Hedvíková

Je tomu dva měsíce, co mezi lidmi začala kolovat petice týkající se haly BIOS v Mělníku, kterou spravují technické služby. Nově se o provozování jediného krytého sportoviště ve městě přihlásil klub TJ EMĚ. A to se mnohým mělnickým sportovcům nelíbilo, měli především obavy, že by pak v biosce šel rekreační sport stranou.

Jeho žádost podpořila sportovní komise v čele s Karlem Kasáčkem, radním pro sport, a doporučila vedení města halu pronajmout sportovnímu klubu.

Konec věčného čekání u závor. Dva mělnické přejezdy nahradí podchod a nadjezd

Jedním z důvodů, proč se TJ EMĚ o halu ucházel, bylo podle Kasáčka i to, že klub řádně provozuje většinu sportovišť ve městě. „Technické služby, pod které objekt spadá, mají navíc na starosti jiné věci, než řešit sportovní záležitosti," vysvětlil Kasáček.

Nyní padl verdikt. A je jasné, že hala svého provozovatele nezmění. „Vedení města posoudilo žádost TJ EMĚ Mělník o nájem haly BIOS a projednalo všechny podněty s představiteli této sportovní organizace. Další rozšiřování spolupráce vítáme, nicméně žádosti nebylo vyhověno," řekl Deníku starosta města Tomáš Martinec. Halu BIOS tedy budou provozovat nadále technické služby města.

Plný rezervační systém

Rozhodnutí radnice nynějšího správce a spoluorganizátora petice Pavla Řízka těší. „Jsem rád, že se nic měnit nebude. Petice asi nakonec zafungovala," poznamenal Řízek a znovu připomněl plný rozpis v rezervačním systému. „Když se podíváte na rezervační systém, vidíte, že moc volných míst v rozpisu není. Lidé nechtějí přijít o sportovní aktivity, ať už to jsou profesionální sportovci, nebo ti, kteří do haly docházejí rekreačně jednou v týdnu," dodal.

Balíkova, nebo Wenzlova? Mělnická vila v Radniční uličce čeká hosty s košíky

Lidé se podle Řízka hlavně báli, že by mohli přijít o své hodiny badmintonu. Školy zase už o připravený rozvrh tělocviku pro děti. „Jakmile by hala přešla správu pod TJ EMĚ, tedy hlavně fotbalistům, nevěříme, že by nám hodiny zůstaly jako dosud. Možná prvních pár měsíců," shodla se dvojice rekreačních sportovců, kterou Deník zastihl v březnu při podepisování petice proti změně správce sportoviště.

Co na verdikt říká sportovní komise? „Ať to zatím provozují. Uvidíme, jak to bude dále," vyjádřil se k rozhodnutí Karel Kasáček.

Hala BIOS nabízí sportovcům pět kurtů pro badminton, míčové i kolektivní hry. Lidé využívají prostory pro různé druhy sportovních a zájmových aktivit, například i pro taneční soutěže. Kromě toho se v areálu nachází i fotbalové hřiště dnes už bývalého klubu FC Mělník, který se v loňském roce spojil s klubem TJ EMĚ a působí nyní pod společným názvem FK Mělník 1908.

Milionové investice města

V prostorách haly jsou také šatny pro fotbalisty, které čeká v příští roce nákladná rekonstrukce. „Město zadalo tvorbu projektové dokumentace na výstavbu nových šaten na místě těch původních. Odhadované náklady jsou 15 milionů korun," přiblížil plány na příští rok starosta Martinec.

Kromě toho se pravděpodobně ještě letos otočí obě hřiště, jak travnaté, tak s umělým povrchem." „Pokud půjde vše podle plánu, mělo by travnaté hřiště vzniknout ještě v letošním roce," dodal starosta s tím, že náklady jsou odhadovány na 10 milionů korun.