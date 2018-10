Hasiči na Mělnicku kvůli vichřici během jediné noci vyjeli třináctkrát

Mělnicko – Silný vítr zasáhl v noci z neděle na pondělí i některé části Mělnicka. Hasiči museli vyjíždět ke třinácti událostem spojeným s větrem.

Podle slov velitele mělnických hasičů Zbyňka Štajnce přišly události ve dvou vlnách. Ta první byla zhruba od půl osmé večer do půl desáté a druhá nad ránem od půl třetí do půl páté. Kvůli silnému větru musel být i předčasně ukončen neratovický salon na náměstí Republiky. „Neratovičtí hasiči i dobrovolní vyjížděli k létajícím stánkům na náměstí v Neratovicích těsně před osmou hodinou večerní,“ potvrdil Štajnc.

Drážní hasiči z Kralup vyjeli na pomoc do Lužné na Rakovnicku, kde osobní vlak narazil do kmene padlého přes železniční trať nedaleko přejezdu.

Podle Štajnce bylo nejvíce výjezdů k popadaným stromům a větvím na vozovku nebo případně na železniční trati. Hasiči z celého okresu museli vyjet do Kokořínského dolu, Ovčár, Obříství, k vrátnici Spolany, do Byšici a do Mladoboleslavské ulice v Mělníku. „V Tišicích před devátou hodinou večer spadl strom na střechu rodinného domu a silně ji poškodil,“ řekl velitel hasičů.

K dopravní nehodě na železnici došlo i ve Dřísech, kde údajně silný kmen padl přímo na projíždějící vlakovou soupravu. „Na místě byla jedna lehce zraněná osoba, která byla už po našem příjezdu v péči zdravotníků,“ potvrdil Štajnc.