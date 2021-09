Už tehdy v květnu Spolana oznamovala, že nahradí cisterny používané od roku 1984 a 1986, z nichž jedna bude věnována Sboru dobrovolných hasičů Libiš a druhá má být prodána pro potřeby některého z dalších sborů formou aukce. Letos v červnu pak firma oznámila, že její hasiči převzali novou zásahovou plošinu za 17 milionů korun, rovněž na podvozku Scania. Ta nahradila dosavadní tatrovku z devadesátých let.

V poslední době v obci zajišťovali třeba likvidaci rozlitého oleje nebo se zapojili do stěhování školy. Významné jsou ale i jejich preventivní činnost, práce s mládeží, stejně jako organizování sportovního a kulturního života.

Jde o cisternovou automobilovou stříkačku CAS 40, která od osmdesátých let minulého století sloužila podnikovým hasičům ve Spolaně – a poté, co ji loni nahradila nová cisterna, může ještě spoustu práce odvést ve službách dobrovolného sboru. Podobné převody starší, ale stále funkční techniky od profesionálních hasičů na dobrovolné jsou v rámci obnovy vybavením běžným postupem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.