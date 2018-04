Hledáme sportovního redaktora pro Mělnický deník!

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 20 000 Kč

Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb Prodavač/ka Euronics Elektro Mělník. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Hledáme právě Vás?, • Chcete práci, která není fyzicky náročná?, • Chcete vidět novinky jako první?, • Chcete si slušně vydělat?, Odpověděli jste na většinu otázek ano? Pak je tato práce právě pro Vás!, , Co u nás budete dělat?, • Prodávat trendy produkty, novinky či vychytávky do domácnosti., • Pečovat o zákazníky prodejny., , Láká Vás to? Pojďte do toho s námi!, • Čeká vás práce na plný úvazek v příjemném kolektivu., • Mzdové ohodnocení od 20 000 - 35 000 Kč., • Získáte spoustu zajímavých benefit., , Kde budete pracovat?, • V elektro Euronics, Family center, Mělník, , Kdy můžete začít?, • Třeba hned!. Pracoviště: Euronics elektro mělník, Bezručova, č.p. 3779, 276 01 Mělník 1. Informace: Marcela Chytilová, .