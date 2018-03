Holčička se narodila v sanitce

Mělník – Nastávající maminka nestihla dojet do nemocnice a porodila zdravou holčičku přímo v sanitce. Po vydařeném výjezdu se šťastným koncem ukápla slza dojetí i záchranářům.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Podle mluvčí středočeské záchranné služby Petry Effenbergerové v pondělí odpoledne na operační středisko tísňové linky volal muž z Mělnicka, jehož žena začala rodit. „Plánovaný transport do porodnice po vlastní ose již nebyl možný, a tak byla na místo vyslána posádka rychlé zdravotnické pomoci,“ uvedla Effenbergerová.

Po příjezdu na místo posádka dovedla ženu, které už odtekla plodová voda, do sanitního vozu. Tam už měli záchranáři připravený takzvaný porodní balík. Ten je součástí všech sanitek, aby byly posádky schopny provést náhlý porod v terénu.

Věci pak nabraly velmi rychlý spád a do osmi minut bylo miminko na světě. „Maminka byla statečná a jistě velmi šťastná, ale i já byla zaplavena krásným pocitem z příchodu nového človíčka, že to musel být kolega, kdo rodičům oznámil pohlaví miminka,“ svěřila se zasahující záchranářka Blanka Křováčková a dodala, že za její dvacetiletou praxi u záchranky je to sice už „její“ sedmé miminko, které přišlo neplánovaně na svět v terénu v sanitním voze, ale pokaždé jí ukápne slza dojetí.

Po ošetření a zabalení miminka do termofolie, aby neprochladlo, a po pořízení několika nezbytných fotografií do rodinného alba, které vyfotil pyšný otec, byla rodička s novorozencem přepravena do nemocnice.