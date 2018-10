Homutův statek na Kokořínsku získal cenu Stavba roku

Kokořínsko – Homutův statek v Sedlci u Mšena na Kokořínsku získal cenu za nejlepší rekonstrukci památkového objektu v anketě Stavba roku Středočeského kraje 2018.

Autory projektu jsou architekti Petr Lorenc a Kateřina Lorencová Holanová a projektantka Lada Kotláříková. Stavba je podle nich příkladnou ukázkou obnovy kulturní památky, kdy při maximálním zachování památkových hodnot stavby lidové architektury byl nalezen nový účel jejího využití v souladu s podnikatelským záměrem.

Boj o získání Ceny veřejnosti letos ovlivnilo 22 559 hlasujících. Cenu veřejnosti nakonec získala Novostavba výrobně administrativní budovy Teco v Kolíně.

Do soutěže o nejkvalitnější stavební dílo na území Středočeského kraje se přihlásilo 13 objektů, novostaveb i rekonstrukcí, které byly dokončené, uvedené do provozu nebo zkolaudované do konce května 2018. Velikost stavby nebyla měřítkem, protože hodnocení poroty se dlouhodobě zaměřuje na kvalitu staveb a jejich přínos pro občany a region.

Architekta Markéta Svobodová, předsedkyně poroty, hodnotí: „Letošní, již pátý ročník soutěže, prezentuje architektonicky výrazné stavby, ať se jedná o novostavby nebo rekonstrukce, zastoupena jsou i inženýrská díla s použitím moderních technologií. Porota, složená ze zástupců profesních komor z oblasti stavebnictví a Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje, tak jako v minulých ročnících navštívila všechny soutěžící stavby a setkala se s jejich přihlašovateli. Pokládám za důležité vyzdvihnout, že koncept této soutěže je ojedinělý tím, že předmětem posuzování není pouze samotná architektonická hodnota díla nebo stavebně-technického řešení, ale porota rovněž hodnotí účel a přínos staveb kraji i blízkému okolí. Za porotu mohu konstatovat, že všechny stavby letošního ročníku, ať již s oceněním či bez něj, jsou výraznými stavebními počiny v rámci Středočeského kraje."