Horní Počaply odmítají spalování odpadů v elektrárně

Střední Čechy – Bez velkých překvapení se v pátek odehrálo v Horních Počaplech na Mělnicku místní referendum, v němž lidé měli možnost vyjádřit svůj postoj k záměru společnosti ČEZ vybudovat v areálu nedaleké Elektrárny Mělník zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO).

Ilustrační fotoFoto: Deník/Milan Jaroš

S fungováním technologie podobné „spalovně“ v pražských Malešicích, kde pálení odpadu slouží k výrobě tepla a zčásti také elektřiny, počítá i odpadová koncepce Středočeského kraje. Po roce 2024 bude totiž zakázáno vyvážení komunálního odpadu na skládky.

Mezi místními však často zaznívají odmítavé hlasy, což se projevilo i na výsledcích referenda. Nesouhlasný postoj vyjádřilo 95 procent hlasujících; konkrétně 448 občanů. Hlasů pro bylo pouhých 19. Své mínění přišla vyjádřit polovina oprávněných osob – 49,22 procenta. Výsledky tak jsou pro obec závazné při uplatňování postoje v dalších řízeních, protože hlasovat přišlo více než 25 procent oprávněných osob. Otázka, na kterou lidé odpovídali, zněla: „Souhlasíte s výstavbou zařízení pro energetické využití odpadů ZEVO na území obce Horní Počaply?“

Odpůrci „spalovny“ (jak říkají s poměrně velkou důsledností) vyjadřují své obavy nejen ze znečišťování ovzduší – byť společnost ČEZ slibuje výrazné snížení emisí proti současnému stavu – ale také z neúměrné dopravní zátěže regionu. Ekologičtí aktivisté nabízejí i další argumenty. Hovoří například o zhoubném vlivu existence spalovny na snahy o omezování produkce odpadu či na kampaně podporující separování – tedy dokonalejší třídění a sběr dále využitelných surovin.

Po zveřejnění výsledků místního referenda, v němž obyvatelé Horních Počapel a Křivenic jako nejbližší sousedé elektrárny jasně vyjádřili své odmítavé stanovisko, jsou odpůrci projektu ZEVO na koni. A vyhranou bitvu už téměř vidí jako vyhranou válku. „Jde o první referendum o spalovně odpadů v České republice, které je platné a lidé se vyslovili proti její výstavbě,” zdůraznil v sobotu Jindřich Petrlík, který ve spolku Arnika vede program Toxické látky a odpady. „Lidé hlasovali pro lepší prostředí pro svoje děti,“ netají Petrlík své potěšení. „Spalovna by v případě výstavby znamenala ekologickou zátěž pro už tak dost zkoušený region a další nakládání s popelem, struskou a popílkem obsahujících toxické látky,“ konstatoval.

Naopak zástupci společnosti ČEZ již v minulosti upozorňovali, že nové projekty v Elektrárně Mělník (především montáž odlučovačů škodlivin a nahrazení některých uhelných kotlů fluidním spalováním, plynovou kotelnou a právě ZEVO) výrazně přispějí ke zlepšení ovzduší v okolí proti současnému stavu.

Radost netají ani zřejmě nejviditelnější místní odpůrkyně Hana Beranová ze spolku Ekozahrada pod věží, která je i členkou petičního výboru iniciativy Stop spalovně Mělník. „Doufám, že nové vedení obce udělá vše pro to, aby tady megaspalovna odpadů nevznikla. Obec by neměla s její výstavbou souhlasit v navazujících řízeních a také by neměla schválit případnou změnu územního plánu,“ uvedla Beranová.

„ČEZ by měl od projektu upustit. Alespoň, pokud máme brát vážně prohlášení jeho představitelů z veřejného projednávání, že proti místním obyvatelům nepůjdou,“ prohlásila Beranová. Připomněla také slova premiéra Andreje Babiše (ANO), pronesená při březnové návštěvě přímo před elektrárnou: „Když to ty obce nebudou chtít, tak se to tam nepostaví.“

Teprve další vývoj ale ukáže, co bude skutečně následovat. A jaké řešení okřídlené otázky „Kam s ním?“ Středočechy pro budoucnost doopravdy zbaví jejich smetí.