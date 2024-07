Ta je stará přes dvacet let, pochází z doby, kdy v Kralupech nad Vltavou prodával zeleninu. „Pro zásoby jsem tehdy jezdil do Tišic, stejně jako můj kamarád, který také prodával zeleninu, ale měl stánek v Praze. Já přijel do Tišic o trochu dřív a přemluvil jsem je, ať mi dají i jeho zboží," vzpomíná Schön, který se do Tuhaně přistěhoval po roce 1997 z Mostu. V nedalekých Neratovicích má totiž příbuzné.

Dvakrát nad pivem

Když se pak sešli s kamarádem u piva, dostal vynadáno, že mu sebral zboží. „Křičel na mě - naštěstí se smíchem, že jsem Žid a ještě k tomu bílej. Mám totiž trochu blonďaté melíry," vypráví, jak přišla na svět jeho přezdívka.

Po pár letech se rozhodl seknout s prodejem zeleniny a otevřít si v Tuhani hospodu. „S klukama jsme pak nad pivem vymýšleli, jak by se mohl můj podnik jmenovat, a všichni se shodli, že u bílého Žida, že to jsem přesně já. Tak jsem na to kývl," říká Schön.

Jak už jeho jméno napovídá, je původem z Německa. „Moji rodiče se narodili ve východním Německu, já už v Čechách," vysvětluje podnikatel, který se s oblibou podílí na většině kulturních akcí v obci.