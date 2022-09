„Letošní výstava hub sice netrhala rekordy v počtu druhů (k vidění jich bylo 108), ale návštěvníci mohli spatřit vzácné druhy i kuriozity. Obdiv sklidila půlmetrová jedlá houba vatovec obrovský. Mezi vzácné úlovky patřily hřib Le Galové nebo bělochoroš jabloňový. Na výstavě se ocitl dokonce i velmi vzácný státem chráněný hřib fechtnerův, kterého přinesl neznalý houbař k určení druhu. Atmosféru jako každoročně krásně dokreslily jiřiny od Jany Čermákové z Čečelic,“ uvedlo mělnické muzeum.

Chcete vědět, jak se ty houby v lese jmenují? Podívejte se do naší fotogalerie

„Věděli jste, že za sběr hřibu královského, moravského nebo fechtnerův hrozí pokuta až ve výši sto tisíc korun?“ Mykolog Jaroslav Malý ukázal návštěvníkům, o kterých houbách hovoří.

Houby první den výstavy vypadaly čerstvě a dovezeny byly až z jihu Čech. Na Kokořínsku se našlo hub po málu. „Po těch třech dnech, co zde probíhá výstava, houby odvezeme zpět do lesa a vysypeme, abychom je nemuseli vyhazovat do kontejnerů,“ odpověděl mykolog na otázku, jak s houbami naloží po skončení výstavy.

„Tato výstava je už takovou tradicí, která se koná řadu let,“ dodal Malý.

