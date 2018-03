Sezona hradů a zámků: divadlo, jarmarky i peklo

Střední Čechy – Dvakrát Benešovsko – a jednou Praha-východ. To byly oblasti, kde se v sobotu staly tři dopravní nehody jako přes kopírák: osobní auta narazila do srnek. V osm ráno k tomu došlo u Neveklova, po půl desáté u Vojkova – zde na frekventované silnici druhé třídy mířící od Sedlčan na Votice – a do třetice se totéž přihodilo o deset minut později také u obce Křížkový Újezdec. Místa střetů, k nimž řidiči přivolali dopravní policii, zůstala s opatrností průjezdná.