Bývalou městskou radou se zabývá policie. Předseda fotbalového klubu FC Mělník Karel Kasáček, který je zároveň mělnickým radním pro sport (ANO 2011), na ni podal trestní oznámení. „Už jsem nevěděl, jak situaci řešit. Nechovali se jako řádný hospodář, když podepsali nájemné, které bylo desetkrát vyšší než odhad. To by se mohla ozvat půlka Mělníka a chtít desetinásobky," řekl Deníku Kasáček s tím, že trestní oznámení podal jako občan.

Bývalý starosta Ctirad Mikeš (Mé Město) odmítá, že by se rada v závěru jeho éry na radnici dopustila čehokoli protiprávního.

Mělnické vinobraní pohledem fotografa Deníku

Policejní vyšetřování je v začátcích. „Ano, obdrželi jsme trestní oznámení týkající se smlouvy o pozemky na fotbalovém hřišti,“ potvrdil středočeský policejní mluvčí Pavel Truxa.

Bývalé vedení města podepsalo novou smlouvu s majiteli pozemků v části fotbalového hřiště v září minulého roku - tři dny po komunálních volbách, kdy už bylo jasné, že na čelních pozicích končí. „Nerozumím, proč to nenechali na novém vedení města. Tím to celé odstartovali," vrátil se Kasáček do minulosti.

Kompromis na poslední chvíli

Mikeš připomněl, že po volbách až do ustavujícího zasedání nové samosprávy dosavadní radní i zastupitelé stále fungují. „K procesnímu pochybení nedošlo," řekl za bývalou městskou radu s přesvědčením, že nebyl spáchán žádný trestný čin.

„I my jsme čelili nátlaku. V červnu roku 2022 končila dlouhodobá nájemní smlouva s tím, že bratři Krymlové a pan Fišer prohlásili, že smlouvu neprodlouží a chtějí jednat o lepších podmínkách. Přišli s částkou 25 korun za metr čtvereční, což jsme odmítli. Další dohoda byla 15 korun za metr čtvereční. V dobré víře - aby město nepřišlo o sportoviště - jsme udělali kompromis a schválili smlouvu na dobu určitou, tedy na jeden rok," upřesnil Mikeš.

Atmosféra houstne. Z Městského úřadu v Mělníku odchází zaměstnanci

Za plochu o velikosti 2400 metrů čtverečních dostávali původně majitelé ročně 48 tisíc korun. Nová smlouva pak částku zvedla na 430 tisíc za rok. Stávající vedení města od smlouvy odstoupilo a už půl roku majitelům žádné nájemné neplatí - dokud se situace nevyřeší.

Mělnickou nabídkou je podle Kasáčka dvojnásobek odhadní ceny, která se pohybuje kolem šedesáti tisíc za rok. Další možností je směna pozemků. K dohodě ale zatím nedošlo.

Fotbalisté se bojí o hřiště

Nepříjemné následky tak stále nese fotbalový klub, s nímž podle Kasáčka majitelé pozemku nekomunikují. „Už mě nebaví sedět a přehlížet útoky na klub. Chodí nám zprávy, že část hřiště zorají a další. Jsou tam přitom závlahy za stovky tisíc," řekl Deníku Karel Kasáček.

Bratři Krymlové a Martin Fišer se už dříve pro Deník vyjádřili, že požadují jen to, na co mají ze zákona nárok. „Pozemky Na Podolí jsou rodinným majetkem, který byl v 60. letech zabrán komunistickým režimem jako zemědělská půda. Město Mělník v roce 1982 započalo výstavbu fotbalového hřiště a pozemky oplotilo," uvedli s tím, že i po roce 1989 je město užívalo bezplatně a oni několik let usilovali o uzavření smlouvy nebo výměnu pozemků.