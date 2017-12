Hvězda internetu říká: Žiju si svůj sen

Střední Čechy /ROZHOVOR/ – Filip Portales alias Porty je osmnáctiletý youtuber a rodák z Mladé Boleslavi a podle svých slov rád navštěvuje i kraj na Mělnicku. „Líbil se mi pohled od zámku na soutok dvou řek,“ přiznal Porty.

V šesté třídě mu kamarádi ukázali hru, která se jmenuje Minecraft a s touhle hrou začínal točit herní videa, která točí i dnes.Foto: Archiv Porty

Do srdcí svých fanoušků se zapsal především díky hraní počítačových her. Vycházející hvězda youtubu už má na kontě i pár písní, které zabodovaly i u našich známých talentů české hudby jako je písničkář Pavel Callta a zpěvačka Lenny. Už v tak mladém věku vyhrál v anketě Český slavík Mattoni kategorii Hvězda internetu roku 2016. Tehdy zabodoval s písní Sto tisíc.

Porty se před časem odstěhoval do Ostravy. Momentálně do školy nechodí, má toho, podle svých slov, dost nejen v kariéře, ale také v osobním životě. Škola mu ale přijde velice důležitá a až se vše uklidní, plánuje se do školy vrátit. Sám sebe nevidí jako vycházející hvězdu, ale obyčejného kluka, který pouze žije svůj sen. Jak si užívá v tak mladém věku slávu, úspěch? Na co se jeho fanoušci mohou do budoucna těšit?

Jak vás vůbec napadlo, že byste mohl točit videa na internetovém kanálu youtube?

Kamarádi v šesté třídě mi ukázali hru, která se jmenuje Minecraft a s touhle hrou jsem začínal točit herní videa, která točím i dnes. Ještě před tím jsem v roce 2009 vydával vlastní animovaný seriál, ale to nebylo nic pravidelného.

Kdy přišel takový ten zlom, kdy vás začalo sledovat čím dál tím víc lidí?

Takový zlom jsem pocítil až ve chvíli, když už jsem měl vybudovanou dost velkou komunitu fanoušků, zhruba 130 tisíc odběratelů. A někdy v létě jsem vydal speciální video. Byl to song, který se dostal strašně vysoko a teď má něco přes 2,6 milionu zhlédnutí. Tento song byl asi jediný odrazový můstek, který mě dostal rychleji dál.

Dříve jste točil jen videa, jak jste se dostal ke zpívání?

Hudbu jsem měl už dlouhou dobu rád a doteď je to věc, bez které bych nedokázal žít. Poslouchal jsem hodně interpretů, nejvíce Marpa. Ta hudba mě strašně motivovala do toho, co jsem v tu chvíli dělal a chtěl jsem tuhle motivaci předat i svým divákům právě písničkou "Sto tisíc". Lidem se to líbilo, a mě to baví, takže v tom pokračuji a nevidím důvod, proč přestat.

Kde berete inspiraci ke svým písničkám?

Inspiraci beru tam, kde každý interpret, co si sám píše texty, vše je ze života. Krásný příklad toho je moje písnička "Game over".

Díky písni Sto tisíc jste vloni zvítězil v anketě Český slavík. Říká se, že jste skromný, jaké to bylo stát tam na pódiu s cenou v ruce?

Bylo to něco naprosto neuvěřitelného, měl jsem z toho skvělý pocit a nemohl jsem tomu uvěřit. Na druhou stranu mi bylo líto dalších nominovaných interpretů, kteří hudbu dělají několik let.

Na vaše písničky zareagovalo i několik našich známých český hvězd. Jaký je to pocit sklízet takovou chválu od takových velkých jmen?

Vážím si toho stejně, jako kdyby mi písničku pochválil spolužák, kamarád nebo fanoušek. Ale ten pocit z toho je poněkud lepší, protože vím, že právě tato velká jména tomu více rozumí, a jsem rád, když ocení něco, co jsem udělal.

Plánujete někdy v budoucnu vydat desku nebo zůstanete jen u jednotlivých singlů?

Na desku se nechytám a ani jsem o tom nepřemýšlel. Hudbu zatím dělám jen proto, že mě baví a až poznám, že je ta správná chvíle začít něco podobného tvořit, nepochybně začnu.

Co říkají rodiče na váš úspěch?

Z počátku mě rodiče podporovali v tom, co jsem dělal, i když měli pochyby, že se mi nic z toho, co mám teď, nemuselo podařit. Ve finále jsou na mě moc hrdí a já jsem rád, že to tak je.

Když jste začal točit videa, čekal jste takový úspěch?

Rozhodně jsem takový úspěch nečekal, ale věděl jsem, že když to nezkusím, tak se už vůbec úspěchu nedočkám.

Na co se vaši fanoušci mohou těšit do budoucna?

Rozhodně se chci více věnovat hudbě, takže mohou čekat více písniček. Ale určitě neplánuji, že přestanu točit herní videa.

Jste hvězda internetu, idol mladých.

Za hvězdu se nepovažuji, jsem obyčejný kluk, který si žije svůj sen. Ten sen může klidně trvat delší dobu, Nebudu se zlobit.

ANETA SOUČKOVÁ