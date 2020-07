Až do konce srpna bude neratovické informační centrum, které se nachází v budově městského úřadu na náměstí Republiky, fungovat v omezeném režimu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Marie Michaleová

Veřejnost může budovu například za účelem úředního ověření dokumentů, využití služeb centrální podatelny nebo nákupu kupónu pro užívání spojů Pražské integrované dopravy navštívit každé pondělí a středu od 7 do 18 hodin a úterý a čtvrtek od 7 do 15 hodin s tím, že vždy od 11:30 do 12:30 hodin mají zaměstnanci polední přestávku.