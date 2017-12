Integrovanou dopravou jezdí už i na Byšicku, Kokořínsku a Všetatsku

Mělnicko – Díky integraci dopravy na Mělnicku cestující ušetří na jízdném. Do úplného spojení dopravců chybí jen kokořínský SOK. Ten se zapojí příští rok.

Na začátku tohoto týdne byla spuštěna plná integrace veřejné dopravy na Byšicku, Kokořínsku a Všetatsku. Na jednu jízdenku je tak nyní možné jezdit autobusy i vlaky v rámci zaintegrovaných oblastí Středočeského kraje, ale také například i hromadnou dopravou na území hlavního města. Díky Tarifu PID cestující ušetří zejména při pravidelném dojíždění. Na linkách PID lze v rámci pásmové i časové platnosti libovolně přestupovat mezi jednotlivými linkami různých dopravců.

Z nově zavedeného druhu dopravy se radují především ti, co pravidelně dojíždějí do svého zaměstnání. „Jezdím teď levněji, hlavně když jsem si pořídila předplatnou jízdenku,“ říká Alena Němcová, která každý den dojíždí z Byšic do práce.

Ve stejném dni začala fungovat nově i integrace dopravy na Velvarsku, kdy jsou zavedeny návaznosti mezi autobusy a vlaky ve Velvarech. Rozšířena byla linka 617 na trase Kladno – Slaný – Velvary – Nová Ves – Mělník, která nově obsluhuje též Osluchov, Chržín, Sazenou, Uhy a Novou Ves, pro zlepšení spojení z a do centra Slaného jede i přes zastávky Šultysova a Palackého. V zastávce Velvary, železniční stanice je u většiny spojů linky 617 možnost přestupu na vlaky linky S44 ve směru do Kralup nad Vltavou. Vybrané spoje v Mělníku navazují na spoje linky 467 ve směru Mladá Boleslav i zpět.

Spojení obcí Drnov, Žižice, Hobšovice, Skůry, Bratkovice a Nabdín do Velvar i do Slaného zajistí nová linka 593, která má zároveň možnost přestupu na vlaky linky S44 v zastávce Velvary, železniční stanice i na autobusy linky 617 v zastávce Velvary, náměstí. Například z Bratkovic do Slaného a zpět je možno tedy cestovat jak přímo linkou 593, tak s přestupem linkou 617 přes Velvary.

K nejvýraznějším změnám v rámci integrace na Mělnicku došlo ovšem díky nedávnému prodloužení páteřní linky 467 Roudnice nad Labem – Mělník – Mladá Boleslav. Jízdní řády, které proti současnosti nabídnou více spojů, jsou připraveny tak, aby v Mladé Boleslavi navazovaly na začátky a konce směn ve Škodě Auto a v Mělnickém Vtelně umožňovaly přestupy s linkou 668 vedoucí na Mšeno. Cestující se přitom nemusí obávat, že by se v Mělníku vytratila návaznost na kolínské rychlíky.

Výrazného posílení se v rámci integrace se dočkala o víkendech dlouhodobě přetížená linka 369 mezi Mělníkem a Prahou. Mezi šestou ranní a osmou večer se dosavadní hodinové intervaly krátí na polovinu, asi na 30 minut. Za tuto novou službu pro lidi na Mělnicku zaplatí město ročně 450 tisíc korun ze svého rozpočtu. „Náklady byly vyčísleny na 900 tisíc korun. Přislíbili jsme, že polovinu z této roční platby zaplatí Mělník a druhou polovinu Středočeský kraj,“ uvedl místostarosta Milan Schweigstill.

V rámci úzkého regionu nabízí lepší spojení s blízkým okolím města mělnická městská linka 474, jejíž trasa je rozšířena oběma směry: z Chloumku přes Vysokou do Kokořína a z Velkého Borku přes Hostín do Byšic. Rozšířen je i víkendový provoz – a o víkendech zůstane zachováno i současné přímé večerní spojení s Prahou: s tím, že spoj linky 474 z Mělníka do Prahy pokračuje jako dosavadní linka 369.

V současné chvíli zbývá už jen nepatrná část mělnického okresu, kterou obsluhuje kokořínský dopravce SOK, aby došlo k plné integraci Mělnicka. Ten se má k tomuto stylu dopravy zapojit v průběhu příštího roku.

Nově zapojená města a obce do Pražské integrované dopravy:

- Integrace Byšicka, Kokořínska a Všetatska: Bezno [pásmo 6], Byšice [4], Čečelice [4], Dobřeň [6], Hostín [4], Chorušice [5], Jizerní Vtelno [7], Kadlín [6], Kanina [5], Kokořín [5], Liblice [4], Malý Újezd [4], Mělnické Vtelno [5], Mladá Boleslav [7], Mšeno [6], Písková Lhota (Zámostí) [7], Stránka [6], Vysoká [5]

- Integrace Velvarska: Černuc (Bratkovice, Nabdín) [pásmo 5], Hobšovice [5], Chržín [4], Nová Ves [4], Sazená [4], Uhy [4]